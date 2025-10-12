عايدة رياض تكشف عن تجربتها مع السرطان وتوضح موقفها من عمليات التجميل

وقالت في تصريحات خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الفنية: "في فترة مرضي ما كنتش بحب أتكلم، علشان ما يفتكروش إني محتاجة فلوس، والحمد لله ربنا كان معايا وميسّرلي تكاليف علاجي."

وأضافت: "أنا ما بخافش من الموت، لكن المرض فعلاً صعب ومُخيف."

وحول موقفها من عمليات التجميل، أكدت أنها ترفض اللجوء إليها، موضحة أن لكل مرحلة عمرية جمالها الطبيعي، وأنها لا ترى ضرورة لتغيير ملامحها.

وقالت: "عمري ما فكرت أعمل تجميل، لأنه ليه أضرار، وكل عمر له شكله، وأنا مش خايفة أكبر أو أبطل تمثيل، لأن عندي تاريخ فني وربنا هو اللي بيرزق."

واختتمت حديثها مازحة: "بس لو التجميل هيرجعني صغيرة زي أيام الجامعة.. ممكن أفكر!"