زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها من أحمد عز.. والمحكمة تحدد موعد الحكم

وفي مستجدات القضية، قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر حجز الدعوى للحكم في جلسة 11 نوفمبر المقبل، وذلك بعد الاطلاع على مستندات الطرفين والاستماع إلى دفوعهما.

وكانت الأزمة بين الطرفين قد بدأت قبل أكثر من عقد، حينما لجأت زينة إلى في عام 2014 لإثبات نسب طفليها " " و" "، وسط رفض إجراء تحليل (DNA). وبعد صراع قانوني طويل، أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا بثبوت النسب، وتوالت بعدها المتعلقة بالنفقة والمصاريف التعليمية والولاية التعليمية.

يُذكر أن حكم محكمة أول درجة ألزم عز بسداد 30 ألف جنيه شهريًا نفقة للتوأم، إلا أن محامي الفنانة زينة، معتز الدكر، تقدم لاحقًا بطلب رسمي إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة تحت رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه برفع مبلغ النفقة بما يتماشى مع الظروف المعيشية ومستوى دخل أحمد عز.

ولا تزال القضية محل اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، في ظل استمرار الجدل القانوني بين الطرفين منذ ما يقرب من أحد عشر عامًا.