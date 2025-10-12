براد بيت وإيناس دي رامون ينتقلان للعيش معًا في خطوة جديدة لعلاقتهما

وقال المصدر: "براد يشارك إيناس كل تفاصيل حياته، بما في ذلك خططه للسفر. وعندما يكونان في المنزل، يفضلان قضاء الوقت معًا في أجواء من الراحة والهدوء. إنهما يحولان منزلهما إلى بيت دافئ ومليء بالحب."
ويُذكر أن الثنائي ظهر معًا للمرة الأولى على السجادة الحمراء خلال مهرجان البندقية السينمائي لعام 2024، كما رافقت دي رامون براد بيت في معظم جولاته الترويجية لفيلم Formula One المستوحى من عالم سباقات الفورمولا.
وأشار مصدر آخر إلى أن العلاقة بين براد بيت وإيناس دي رامون تسير بثبات وقوة، موضحًا: "هما في أسعد حالاتهما، والعلاقة قوية مع تخطيط جدي للمستقبل المشترك."
وعن ظهورها إلى جانبه في العرض العالمي الأول للفيلم في نيويورك خلال يونيو الماضي، قال المصدر: "براد كان سعيدًا جدًا بوجودها إلى جانبه، فهي شخصية داعمة وهادئة، بعيدًا عن الدراما، مما يمنح علاقتهما استقرارًا واضحًا."