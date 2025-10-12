براد بيت وإيناس دي رامون ينتقلان للعيش معًا في خطوة جديدة لعلاقتهما

وقال المصدر: "براد يشارك إيناس كل تفاصيل حياته، بما في ذلك خططه للسفر. وعندما يكونان ، يفضلان قضاء الوقت معًا في أجواء من الراحة والهدوء. إنهما يحولان منزلهما إلى بيت دافئ ومليء بالحب."

ويُذكر أن ظهر معًا للمرة الأولى على السجادة الحمراء خلال مهرجان السينمائي لعام 2024، كما رافقت دي رامون براد بيت في معظم جولاته الترويجية لفيلم Formula One المستوحى من عالم سباقات الفورمولا.

وأشار مصدر آخر إلى أن العلاقة بين براد بيت وإيناس دي رامون تسير بثبات وقوة، موضحًا: "هما في حالاتهما، والعلاقة قوية مع جدي للمستقبل المشترك."

وعن ظهورها إلى جانبه في العالمي الأول للفيلم في خلال الماضي، قال المصدر: "براد كان سعيدًا جدًا بوجودها إلى جانبه، فهي شخصية داعمة وهادئة، بعيدًا عن الدراما، مما يمنح علاقتهما استقرارًا واضحًا."