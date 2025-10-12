صور مسرّبة تجمع كاتي بيري وجاستن ترودو على يخت فاخر تتصدر مواقع التواصل

الصور التي انتشرت بشكل كبير أظهرت مرتديةً مايوهًا من قطعة واحدة، بينما ظهر ترودو عارياً من الجزء العلوي ويرتدي بنطال جينز، حيث بدت بينهما لحظات من القرب والعناق والقبل.

وتأتي هذه التسريبات بعد سلسلة من الشائعات المتكرّرة التي راجت خلال الأشهر الماضية حول علاقة عاطفية محتملة بين النجمين، خصوصًا بعد ظهورهما المشترك في مونتريال، وحضور ترودو أكثر من مناسبة فنية لبيري خلال جولتها في كندا.

حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من بيري أو ترودو حول الصور أو طبيعة العلاقة بينهما، فيما اشتعلت مواقع التواصل بـوسمي #KatyPerry و#JustinTrudeau اللذين تصدّرا الترند العالمي خلال ساعات قليلة.

وقد انقسمت آراء المتابعين بين من رأى أن العلاقة أمر شخصي وطبيعي بعد انفصال بيري الأخير عن الممثل أورلاندو بلوم، وبين من انتقد ظهور ترودو في موقف اعتبروه غير لائق بشخصية سياسية كانت تتولى قيادة كندا حتى وقت قريب.

الجدل المتصاعد حول هذه الصور يعيد إلى الواجهة حول الحد الفاصل بين الحياة الخاصة والمكانة العامة للشخصيات السياسية والفنية، في زمن لم يعد فيه أي ظهور بعيدًا عن عدسات الكاميرات أو التعليقات السريعة على الإنترنت.