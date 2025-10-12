الأخبار
سقوط سقف قصر على مقربة من العازفة مريم أبو زهرة خلال حفل
سقوط سقف قصر على مقربة من العازفة مريم أبو زهرة خلال حفل
سقوط سقف قصر على مقربة من العازفة مريم أبو زهرة خلال حفل

فن

2025-10-12 | 05:46
سقوط سقف قصر على مقربة من العازفة مريم أبو زهرة خلال حفل
سقوط سقف قصر على مقربة من العازفة مريم أبو زهرة خلال حفل

نجت العازفة الشابة مريم أبو زهرة، حفيدة الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، من حادث مفاجئ خلال مشاركتها في حفل موسيقي بإيطاليا، بعدما سقط جزء من سقف أحد القصور التاريخية على بُعد سنتيمترات منها، دون أن تصاب بأذى.

وبحسب ما صرّح به والدها أحمد أبو زهرة، كانت مريم تشارك ضمن جولة فنية موسيقية شملت عددًا من المدن الإيطالية مثل جنوة، ڤيرتشيلي، وفلورنسا، وقدّمت خلالها عروضًا في قاعات ومسارح ذات طراز معماري يعود لعصر النهضة. وخلال أدائها مقطوعة للملحن الإيطالي الشهير نيكولو باجانيني على آلة الكمان، تساقط جزء من السقف بشكل مفاجئ بالقرب منها، ما أصاب الحضور بالذهول.

أوضح الوالد أنّ ابنته تمالكت أعصابها بسرعة رغم الصدمة، وقال: "شربت كوبًا من الماء، تم تنظيف الكمان من الغبار، ثم عادت إلى المنصّة لتُكمل الحفل بشجاعة نادرة، وسط تصفيق الجمهور إعجابًا برباطة جأشها."

وأشار إلى أن القصر الذي استضاف العرض يُعد من التحف المعمارية القديمة التي تعكس جمال الفن الإيطالي الكلاسيكي، إلا أن أعمال الترميم والصيانة في بعض أجزائه لم تكن كافية، وهو ما قد يفسّر وقوع الحادث.

وقد أشاد المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتصرّف مريم واحترافيتها العالية، معتبرين ما قامت به دليلًا على شغفها الحقيقي بالموسيقى وقدرتها على تجاوز المواقف الصعبة بثبات وثقة.

يُذكر أن مريم أبو زهرة تُعد من أبرز المواهب الموسيقية الصاعدة في أوروبا، وسبق أن حصدت جوائز عدّة في مسابقات عالمية للكمان، لتؤكّد مرة جديدة أن الفن بالنسبة إليها ليس مجرد مهنة، بل التزام وشغف لا يُكسره حتى سقوط سقف فوق المسرح.

