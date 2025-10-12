سقوط سقف قصر على مقربة من العازفة مريم أبو زهرة خلال حفل

وبحسب ما صرّح به والدها زهرة، كانت تشارك ضمن جولة فنية موسيقية شملت عددًا من المدن مثل جنوة، ڤيرتشيلي، وفلورنسا، وقدّمت خلالها عروضًا في قاعات ومسارح ذات طراز معماري يعود لعصر النهضة. وخلال أدائها مقطوعة للملحن الشهير نيكولو باجانيني على آلة الكمان، تساقط جزء من السقف بشكل مفاجئ بالقرب منها، ما أصاب الحضور بالذهول.

أوضح الوالد أنّ ابنته تمالكت أعصابها بسرعة رغم الصدمة، وقال: "شربت كوبًا من الماء، تم تنظيف الكمان من الغبار، ثم عادت إلى المنصّة لتُكمل الحفل بشجاعة نادرة، وسط تصفيق الجمهور إعجابًا برباطة جأشها."

وأشار إلى أن الذي استضاف يُعد من التحف المعمارية القديمة التي تعكس الفن الإيطالي الكلاسيكي، إلا أن أعمال الترميم والصيانة في بعض أجزائه لم تكن كافية، وهو ما قد يفسّر وقوع الحادث.

وقد أشاد المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتصرّف مريم واحترافيتها العالية، معتبرين ما قامت به دليلًا على شغفها الحقيقي بالموسيقى وقدرتها على تجاوز المواقف الصعبة بثبات وثقة.

يُذكر أن مريم أبو زهرة تُعد من أبرز المواهب الموسيقية الصاعدة في ، وسبق أن حصدت جوائز عدّة في مسابقات عالمية للكمان، لتؤكّد مرة أن الفن بالنسبة إليها ليس مجرد مهنة، بل وشغف لا يُكسره حتى سقوط سقف فوق المسرح.