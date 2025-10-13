وفاة المغني الشعبي يُكسل قادر بسكتة قلبية مفاجئة أثناء إحيائه حفل زفاف

وبحسب شهود ، فقد صعد إلى المسرح لتقديم فقرة غنائية خاصة تكريمًا للعروسين، تعبيرًا عن محبته لهما، لكنه سقط فجأة أمام دهشة الحضور. حاول المدعوون إنقاذه عبر تقديم الإسعافات الأولية ريثما وصلت فرق ، التي نقلته على وجه إلى مستشفى جمليك الحكومي، غير أن الأطباء أعلنوا وفاته بعد فشل محاولات الإنعاش القلبي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على لحظة سقوط الفنان على المسرح، وانتشرت على نطاق واسع، ما أثار حزنًا كبيرًا بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان يتمتع بروح مرحة وقلب طيب.

في المقابل، أعلنت السلطات المحلية في بورصا عن فتح تحقيق رسمي لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادثة، والتأكد من الأسباب الدقيقة للوفاة.