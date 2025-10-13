انطلاق الحلقة الاولى من برنامج "لقمة وطن" الليلة عبر "الجديد"

ويذكر بأنه سيتم الكشف خلال الحلقة عن حقائق لها علاقة بالسلامة الغذائية.
تخضع عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد لعلاجٍ مكثّف في ألمانيا لمواجهة مرض لايم المزمن الذي تعاني منه منذ سنوات، وفق ما كشفه موقع (RadarOnline)، بينما تتابع والدتها يولاندا حديد مشاركة صورٍ وتحديثاتٍ مؤثرة عن حالة ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
في موقفٍ تضامني لافت، عبّر الفنان السوري أيمن زيدان عن استيائه من قرار فصل الكاتب والصحافي المعروف حسن م. يوسف من اتحاد الكتّاب العرب، معتبرًا أن ما حدث يمثّل "خذلانًا لصوتٍ أدبي حمل هموم الناس لأكثر من نصف قرن".
اتخذ الفنان اللبناني وائل كفوري قرارًا حاسمًا باللجوء إلى القضاء، بعد انتشار تسجيلٍ صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، زُعم أنه يوثّق خلافًا بينه وبين زوجته شانا عبود.