انطلاق الحلقة الاولى من برنامج "لقمة وطن" الليلة عبر "الجديد"

في موقفٍ تضامني لافت، عبّر الفنان السوري أيمن زيدان عن استيائه من قرار فصل الكاتب والصحافي المعروف حسن م. يوسف من اتحاد الكتّاب العرب، معتبرًا أن ما حدث يمثّل "خذلانًا لصوتٍ أدبي حمل هموم الناس لأكثر من نصف قرن".



