الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ديما بياعة ترد على الجدل: تصريحاتي مُجتزأة والاعتذار وصل بعد حملة إساءات غير مبررة
ديما بياعة ترد على الجدل: تصريحاتي مُجتزأة والاعتذار وصل بعد حملة إساءات غير مبررة
A-
A+

ديما بياعة ترد على الجدل: تصريحاتي مُجتزأة والاعتذار وصل بعد حملة إساءات غير مبررة

فن

2025-10-13 | 11:58
ديما بياعة ترد على الجدل: تصريحاتي مُجتزأة والاعتذار وصل بعد حملة إساءات غير مبررة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ديما بياعة ترد على الجدل: تصريحاتي مُجتزأة والاعتذار وصل بعد حملة إساءات غير مبررة

تصدّر اسم الفنانة السورية ديما بياعة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بعد موجة واسعة من الجدل أثارها ناشط سوري يُدعى حسين الحاج حسين، إثر نشره مقطع فيديو قديم منسوب للفنانة تبيّن لاحقًا أنه مُجتزأ من سياقه الأصلي.

ورافق الفيديو تعليق زعم أن بياعة كانت قد صرحت سابقًا بأنها “لن تعود إلى سوريا طالما أحمد الشرع موجود فيها”، ما أثار حملة انتقادات واسعة ضدها من قبل بعض المتابعين الذين اعتبروا التصريح إساءة للوطن. وسرعان ما خرج الناشط حسين الحاج حسين بفيديو توضيحي جديد قدّم فيه اعتذاره العلني للفنانة ديما بياعة، مؤكداً أنه لم يكن يقصد الإساءة إليها، وأنه شارك الفيديو دون التأكد من مضمونه الكامل.
وأوضح أن بياعة تواصلت معه مباشرة بعد انتشار المقطع وشرحت له أن حديثها كان متعلقًا بتصريح مهين بحق النساء أدلى به أحد مستشاري أحمد الشرع، وأنها لم تكن تتحدث عن الشرع نفسه بل عن الموقف من ذلك المستشار تحديداً، قائلة إن “هذا الشخص لا يمثلها ولا يمثل المرأة السورية”.
وأضاف الحاج حسين أنه أدرك خطأه بعد توضيحها، وعبّر عن أسفه لتأثير ما نشره على الفنانة وجمهورها.
من جانبها، نشرت ديما الفيديو وعلقت شكرا من القلب لنزاهتك واخلاقك
وكانت قد ظهرت بياعة في لقطات مؤثرة برفقة زوجها أحمد الحلو أثناء استعدادها للسفر من مطار دبي، حيث بدت السعادة واضحة على ملامحها، وكتبت: “رجعت على بلدي بعد سنين من الغياب… الشوق ما بينوصف.” كما وثقت جولتها في دمشق القديمة وأماكن الطفولة، وكتبت في منشور آخر: “كل زاوية هون بتحكي قصة… الشام ما بتنسى ولادها.”
الزيارة التي حملت طابعًا وجدانيًا وإنسانيًا لاقت ترحيبًا واسعًا من جمهورها السوري والعربي، حيث اعتبر الكثيرون أن عودتها إلى دمشق تمثل رمزًا للوفاء والحنين، وأن الفنانة ما زالت تحافظ على صلتها ببلدها رغم سنوات الابتعاد.
وتُعد ديما بياعة من أبرز نجمات الدراما السورية والعربية منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد شاركت في أعمال شهيرة مثل “الفصول الأربعة”، “العرّاب”، “أيام الدراسة”، و“صبايا”. ومع تزايد التكهنات، ينتظر الوسط الفني ما إذا كانت هذه الزيارة تمهيدًا لعودة فنية قوية إلى الدراما السورية، أم مجرد رحلة وجدانية عابرة أعادت من خلالها التواصل مع جمهورها ومحبيها في الوطن

اقرأ ايضا في فن

سلاف فواخرجي تدعم الكاتب حسن يوسف بعد فصله من اتحاد الكتّاب العرب: "الوجود في الوجدان أهم وأبقى
11:41

سلاف فواخرجي تدعم الكاتب حسن يوسف بعد فصله من اتحاد الكتّاب العرب: "الوجود في الوجدان أهم وأبقى

في خطوة لافتة، عبّرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن تضامنها مع الكاتب والروائي حسن محمد يوسف، عقب قرار اتحاد الكتّاب العرب بفصل 13 كاتبًا من عضويته، بينهم يوسف، المعروف بمسلسله الشهير “أخوة التراب” وأعماله الأدبية المرموقة.

11:41

سلاف فواخرجي تدعم الكاتب حسن يوسف بعد فصله من اتحاد الكتّاب العرب: "الوجود في الوجدان أهم وأبقى

في خطوة لافتة، عبّرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن تضامنها مع الكاتب والروائي حسن محمد يوسف، عقب قرار اتحاد الكتّاب العرب بفصل 13 كاتبًا من عضويته، بينهم يوسف، المعروف بمسلسله الشهير “أخوة التراب” وأعماله الأدبية المرموقة.

سيلينا غوميز تسخر من تسريحتها الجديدة بطريقة طريفة مستوحاة من “ويلي ونكا”!
11:35

سيلينا غوميز تسخر من تسريحتها الجديدة بطريقة طريفة مستوحاة من “ويلي ونكا”!

في لفتة مرحة جديدة، شاركت النجمة العالمية سيلينا غوميز جمهورها صورة سيلفي عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، ظهرت فيها بتسريحة شعر قصيرة وجريئة، أضافت إليها تعليقًا طريفًا مستوحى من رواية “تشارلي ومصنع الشوكولاتة” للكاتب رولد دال،

11:35

سيلينا غوميز تسخر من تسريحتها الجديدة بطريقة طريفة مستوحاة من “ويلي ونكا”!

في لفتة مرحة جديدة، شاركت النجمة العالمية سيلينا غوميز جمهورها صورة سيلفي عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، ظهرت فيها بتسريحة شعر قصيرة وجريئة، أضافت إليها تعليقًا طريفًا مستوحى من رواية “تشارلي ومصنع الشوكولاتة” للكاتب رولد دال،

بيلا حديد تخضع لعلاج مكثّف في ألمانيا لمحاربة مرض لايم المزمن
08:01

بيلا حديد تخضع لعلاج مكثّف في ألمانيا لمحاربة مرض لايم المزمن

تخضع عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد لعلاجٍ مكثّف في ألمانيا لمواجهة مرض لايم المزمن الذي تعاني منه منذ سنوات، وفق ما كشفه موقع (RadarOnline)، بينما تتابع والدتها يولاندا حديد مشاركة صورٍ وتحديثاتٍ مؤثرة عن حالة ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

08:01

بيلا حديد تخضع لعلاج مكثّف في ألمانيا لمحاربة مرض لايم المزمن

تخضع عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد لعلاجٍ مكثّف في ألمانيا لمواجهة مرض لايم المزمن الذي تعاني منه منذ سنوات، وفق ما كشفه موقع (RadarOnline)، بينما تتابع والدتها يولاندا حديد مشاركة صورٍ وتحديثاتٍ مؤثرة عن حالة ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لك
سلاف فواخرجي تدعم الكاتب حسن يوسف بعد فصله من اتحاد الكتّاب العرب: "الوجود في الوجدان أهم وأبقى
11:41
سيلينا غوميز تسخر من تسريحتها الجديدة بطريقة طريفة مستوحاة من “ويلي ونكا”!
11:35
بيلا حديد تخضع لعلاج مكثّف في ألمانيا لمحاربة مرض لايم المزمن
08:01
أيمن زيدان ينتقد قرار فصل الكاتب حسن م. يوسف من اتحاد الكتّاب
07:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025