شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة

وعلّقت شيماء على الصور بكلمة واحدة تلخص شعورها: “مكة المدينة".
وحظيت الصور بتفاعل واسع من متابعي شيماء وزملائها في الوسط الفني، الذين باركوا لها بالدعاء بعمرة مقبولة وسعادة دائمة.
شهد حفل النجمة العالمية كاتي بيري في صالة 02 بلندن مساء امس الاثنين لحظة طريفة ومفاجئة بعدما تقدّم أحد المعجبين لطلب يدها على المسرح، في وقت تتصدر فيه اخبار علاقتها برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.
شهدت قاعة “بيروت هول” أجواء حماسية خلال حفل الفنان سيف نبيل مساء السبت الماضي، قبل أن يتحوّل الحماس إلى لحظات قلق بعدما تعرّض لحادث بسيط بسبب الألعاب النارية أثناء أدائه على المسرح.
في خبر حزين، توفيت أمس الإثنين الفنانة العراقيةالمها عمران في أحد مستشفيات دبي بعد صراع طويل مع مرض لم يُكْشَفْ عن تفاصيله بالكامل، لكنه وُصِفَ بـ"رحلة طويلة مع المرض والألم" عن عمر يناهز الأربعين عامًا، ما أثار موجة حزن في الوسط الفني العراقي والعربي.