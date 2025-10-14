كاتي بيري تؤكد علاقتها بـ جاستن ترودو وتتلقى عرض زواج على المسرح!

وبحسب صحيفة ذا صن، فوجئت كاتي بالمعجب الذي تقدّم إليها علناً، لتردّ مازحة: “أتمنى لو أنك طلبت ذلك قبل 48 ساعة”

الجملة التي اعتبرها جمهورها ردّاً ذكياً على الشائعات حول ارتباطها بترودو، خصوصاً بعد تداول صور تجمعهما في لحظات حميمة على متن يختها الفاخر قبالة سواحل باربرا.

وخلال الحفل، قالت كاتي ممازحة جمهورها :" ، أنتم بهذا النشاط في ليلة اثنين بعد يوم عمل ودراسة كامل؟ لا عجب أنني أقع في حب الإنجليز دائما... لكن ليس بعد الآن. وبهذا التعليق الطريف، أشارت كاتي أنها واقعة في غرام شخص غير انجليزي، خاصة وأن اسمها ارتبط بالنجم البريطاني أورلاندو بلوم."

وتعود بداية علاقة كاتي وجاستن ترودو إلى يوليو الماضي، حين رُصدا في عشاء رومانسي بمونتريال، وذلك بعد أسابيع من إعلان انفصالها عن خطيبها السابق أورلاندو بلوم.

أما ترودو فقد انفصل عن زوجته ترودو في 2023 بعد 18 عاماً من الزواج. وبالتزامن مع انتشار صور كاتي وجاستن، نشرت صوفي رسالة غامضة عبر “إنستغرام” تحدثت فيها عن فن التخلّي عن الحب، ما زاد من التكهنات حول طبيعة العلاقة الجديدة بين النجمين.