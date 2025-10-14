الأخبار
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحضور والدها
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحضور والدها
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحضور والدها

فن

2025-10-14 | 06:49
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحضور والدها
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحضور والدها

احتفلت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بيوم ميلادها في أجواء دافئة ومميزة، جمعت بين الفرح والرومانسية، وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" مجموعة من الصور واللقطات التي وثّقت لحظات الاحتفال، كاشفةً عن ملامح حملها الأول من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.

تألقت دانييلا بفستان أسود أنيق أبرز جمالها وأناقتها، وظهرت بمكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة بتدرجات الويفي الواسع، ما منحها إطلالة راقية وهادئة.

وبدت في الصور وهي تُطفئ الشموع أمام قالب حلوى فاخر مزيّن بالكريمة والفراولة، بينما أحاطت بها باقات من الورود التي أضفت أجواء من البهجة والرومانسية.

وفي تعليق مؤثر على صورها، عبّرت دانييلا عن امتنانها لما حمله هذا العام من تغيرات كبيرة في حياتها، أبرزها حملها بطفلها الأول، وكتبت قائلة: "هذا العام نضجتُ أكثر مما كنتُ أتخيل، في الحب، والامتنان، وفي الحياة نفسها." وأضافت: "محاطة بأعز الناس عليّ... زوجي، عائلتي، وأصدقائي، أبدأ حياة جديدة في داخلي وأشعر بارتباط أعمق بالحب والهدف والنعمة. شكرًا على عيد ميلادي، حبي."

ولكن ما لفت أنظار الجمهور هو الصورة التي جمعت دانييلا رحمة مع والدها يوسف رحمة اثناء احتفالهما بعيد ميلادها. 
من جانبه، احتفل ناصيف زيتون بهذه المناسبة بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة جمعته بزوجته عبر حسابه على "إنستغرام"، ووجّه لها رسالة رومانسية قال فيها: "عامٌ آخر أجمل، داخليًا وخارجيًا. عيد ميلاد سعيد يا ملكتي."

