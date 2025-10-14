دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحضور والدها

تألقت دانييلا بفستان أسود أنيق أبرز جمالها وأناقتها، وظهرت بمكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة بتدرجات الويفي الواسع، ما منحها إطلالة راقية وهادئة.
وبدت في الصور وهي تُطفئ الشموع أمام قالب حلوى فاخر مزيّن بالكريمة والفراولة، بينما أحاطت بها باقات من الورود التي أضفت أجواء من البهجة والرومانسية.
وفي تعليق مؤثر على صورها، عبّرت دانييلا عن امتنانها لما حمله هذا العام من تغيرات كبيرة في حياتها، أبرزها حملها بطفلها الأول، وكتبت قائلة: "هذا العام نضجتُ أكثر مما كنتُ أتخيل، في الحب، والامتنان، وفي الحياة نفسها." وأضافت: "محاطة بأعز الناس عليّ... زوجي، عائلتي، وأصدقائي، أبدأ حياة جديدة في داخلي وأشعر بارتباط أعمق بالحب والهدف والنعمة. شكرًا على عيد ميلادي، حبي."
