ياسمين علي تخرج عن صمتها وترد على شائعات الزواج والطلاق

أصدرت الفنانة علي بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا حول زواجها أو طلاقها، مؤكدة أن كل ما يُنشر بهذا الشأن غير صحيح،

وأن بعض الصفحات استغلت صورها بطريقة مضللة للإيحاء بأنها طليقة الفنان . وأوضحت في بيانها عبر حسابها الرسمي على " " أن ما يتم تداوله عن حياتها الخاصة لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، مشددة على أن حياتها الشخصية ليست موضوعًا للنقاش أو التأويل، وداعية إلى احترام خصوصيتها والتوقف عن نشر ملفقة قد تسيء إليها أو تضلل جمهورها. وأكدت الفنانة أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقها، معلنة نيتها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو شخص يشارك في نشر هذه الأكاذيب أو الترويج لها، حمايةً لسمعتها وحقوقها الأدبية. واختتمت ياسمين علي بيانها بدعوة ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، مشيرة إلى أن جمهورها سيُعلم بكل جديد عنها من خلال حساباتها الرسمية فقط.