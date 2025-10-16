رحيل ديان كيتون يصدم هوليوود... ووصيتها لكلبها تثير الجدل بعد وفاتها

خيّم الحزن على الوسط الفني العالمي بعد وفاة الأميركية الحائزة على جائزة الأوسكار ديان كيتون عن عمر ناهز التاسعة والسبعين في 11 تشرين الأول، إثر إصابتها بالتهاب رئوي، وفق ما أكّدته عائلتها لمجلة بيبول.



وجاء في بيان العائلة أنها “تشعر بامتنان كبير لموجة الدعم والحب التي تلقتها من الجمهور”، مشيرة إلى أن أي تبرع يُقدَّم كيتون إلى ملاجئ الحيوانات أو بنوك الطعام سيكون بمثابة تكريم لذكراها، لما كانت توليه من اهتمام لقضايا الرفق بالحيوان ومساعدة المحتاجين.

ونقلت المجلة عن مصدر مقرّب من العائلة قوله إنّ الحالة الصحية للممثلة تدهورت بشكل مفاجئ وصادم حتى لأقرب الناس إليها، مؤكدًا أن العائلة اختارت إبقاء الأمر سرياً حفاظاً على خصوصيتها. وأوضح المصدر أن كيتون كانت في أشهرها محاطة بأفراد عائلتها فقط، بعيداً عن الأضواء والصخب الإعلامي.

ديان كيتون، التي وُلدت في عام 1946، تعدّ من أبرز وجوه السينما الأميركية، إذ اشتهرت بدورها في سلسلة أفلام “العرّاب”، وتعاونت مع المخرج وودي آلن في عدة أفلام، أبرزها “آني هول” الذي نالت عنه جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عام 1977. وقدّمت خلال مسيرتها عشرات الأعمال الناجحة مثل Something’s Gotta Give وThe First Wives Club وBook Club، كما خاضت تجارب في الإخراج والكتابة.

غير أن الجدل الأكبر أعقب وفاتها، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن وصيتها التي خصصت بموجبها 5 ملايين لكلبها الذهبي “ريغي”، ضمن صندوق رعاية خاص لضمان معيشته مدى الحياة. وأفاد مقرّبون منها أن ريغي كان أقرب أصدقائها في سنواتها الأخيرة، وأنها كانت تعتبره جزءًا من عائلتها.

وكانت ديان قد تبنّت ريغي عام 2020، وظهرت مرارًا برفقته عبر حساباتها على “إنستغرام”، مؤكدة في آخر منشور لها بمناسبة الوطني للحيوانات الأليفة أن “الحب الصادق لا يعرف شكلاً ولا نوعًا”. برحيلها، تفقد هوليوود واحدة من أكثر نجماتها حضورًا وعمقًا، التي جمعت بين الذكاء الفني، الاستقلالية، والفكاهة الراقية التي طبعت كل أعمالها.