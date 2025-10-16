الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
توقيف الرابر باندمان كيفو في مطار القاهرة بسبب سلسلة ذهبية تزن 2 كيلوغرام!
توقيف الرابر باندمان كيفو في مطار القاهرة بسبب سلسلة ذهبية تزن 2 كيلوغرام!
A-
A+

توقيف الرابر باندمان كيفو في مطار القاهرة بسبب سلسلة ذهبية تزن 2 كيلوغرام!

فن

2025-10-16 | 05:10
توقيف الرابر باندمان كيفو في مطار القاهرة بسبب سلسلة ذهبية تزن 2 كيلوغرام!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
توقيف الرابر باندمان كيفو في مطار القاهرة بسبب سلسلة ذهبية تزن 2 كيلوغرام!

أثار مغني الراب الأمريكي باندمان كيفو (Bandman Kevo) جدلاً واسعًا بعد أن أوقفته سلطات مطار القاهرة الدولي أثناء مغادرته مصر، بسبب ارتدائه سلسلة ذهبية ضخمة تُقدّر بحوالي 2 كيلوغرام.

 ونشر كيفو مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام كشف فيه تفاصيل ما حدث، موضحًا أن السلطات المصرية اشتبهت في السلسلة باعتبارها ذات قيمة مالية كبيرة، وطالبته بإثبات أنه دخل بها البلاد مسبقًا.
الواقعة أثارت موجة واسعة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن باندمان كيفو سبق أن واجه قضايا احتيال مصرفي في الولايات المتحدة.

اقرأ ايضا في فن

أحمد ماضي يطمئن جمهوره بعد خضوعه لعملية جراحية في الغدة ويكشف تفاصيل وضعه الصحي
11:04

أحمد ماضي يطمئن جمهوره بعد خضوعه لعملية جراحية في الغدة ويكشف تفاصيل وضعه الصحي

تداولت خلال الأيام الماضية أنباء عن دخول الشاعر اللبناني أحمد ماضي إلى المستشفى، ما أثار قلق جمهوره ومتابعيه، خصوصاً في ظل غيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

11:04

أحمد ماضي يطمئن جمهوره بعد خضوعه لعملية جراحية في الغدة ويكشف تفاصيل وضعه الصحي

تداولت خلال الأيام الماضية أنباء عن دخول الشاعر اللبناني أحمد ماضي إلى المستشفى، ما أثار قلق جمهوره ومتابعيه، خصوصاً في ظل غيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

سيلينا غوميز تكشف عن مخاوفها من فقدان كل ما حققته رغم نجاحها وزواجها من بيني بلانكو
11:00

سيلينا غوميز تكشف عن مخاوفها من فقدان كل ما حققته رغم نجاحها وزواجها من بيني بلانكو

في تصريحات صريحة ومليئة بالمشاعر، كشفت النجمة العالمية سيلينا غوميز عن جانبها الإنساني العميق خلال مشاركتها في مؤتمر أقوى نساء العالم الذي أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث تحدثت عن خوفها الدائم من فقدان ما حققته على الصعيدين الشخصي والمهني، رغم النجاحات الكبيرة التي تعيشها حالياً.

11:00

سيلينا غوميز تكشف عن مخاوفها من فقدان كل ما حققته رغم نجاحها وزواجها من بيني بلانكو

في تصريحات صريحة ومليئة بالمشاعر، كشفت النجمة العالمية سيلينا غوميز عن جانبها الإنساني العميق خلال مشاركتها في مؤتمر أقوى نساء العالم الذي أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث تحدثت عن خوفها الدائم من فقدان ما حققته على الصعيدين الشخصي والمهني، رغم النجاحات الكبيرة التي تعيشها حالياً.

صدمة في هوليوود..توم كروز وآنا دي آرماس ينفصلان بعد علاقة لتسعة أشهر
08:54

صدمة في هوليوود..توم كروز وآنا دي آرماس ينفصلان بعد علاقة لتسعة أشهر

أثار خبر انفصال النجم الأميركي توم كروز عن الممثلة الكوبية آنا دي آرماس ضجة واسعة في الوسط الفني العالمي، بعدما كانت شائعات كثيرة قد تحدثت في الأسابيع الماضية عن قرب إعلان خطوبتهما رسميًا

08:54

صدمة في هوليوود..توم كروز وآنا دي آرماس ينفصلان بعد علاقة لتسعة أشهر

أثار خبر انفصال النجم الأميركي توم كروز عن الممثلة الكوبية آنا دي آرماس ضجة واسعة في الوسط الفني العالمي، بعدما كانت شائعات كثيرة قد تحدثت في الأسابيع الماضية عن قرب إعلان خطوبتهما رسميًا

اخترنا لك
أحمد ماضي يطمئن جمهوره بعد خضوعه لعملية جراحية في الغدة ويكشف تفاصيل وضعه الصحي
11:04
سيلينا غوميز تكشف عن مخاوفها من فقدان كل ما حققته رغم نجاحها وزواجها من بيني بلانكو
11:00
صدمة في هوليوود..توم كروز وآنا دي آرماس ينفصلان بعد علاقة لتسعة أشهر
08:54
نزاع جديد داخل تركة مايكل جاكسون... ابنته باريس جاكسون تحصل على 65 مليون دولار
05:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025