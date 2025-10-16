توقيف الرابر باندمان كيفو في مطار القاهرة بسبب سلسلة ذهبية تزن 2 كيلوغرام!

أثار مغني الراب الأمريكي باندمان كيفو (Bandman Kevo) جدلاً واسعًا بعد أن أوقفته سلطات أثناء مغادرته مصر، بسبب ارتدائه سلسلة ذهبية ضخمة تُقدّر بحوالي 2 كيلوغرام.

ونشر كيفو مقطع فيديو عبر حسابه على كشف فيه تفاصيل ما حدث، موضحًا أن السلطات اشتبهت في السلسلة باعتبارها ذات قيمة مالية كبيرة، وطالبته بإثبات أنه دخل بها البلاد مسبقًا.

الواقعة أثارت موجة من التعليقات على ، خاصة أن باندمان كيفو سبق أن واجه قضايا احتيال مصرفي في .