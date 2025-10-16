توقيف الرابر باندمان كيفو في مطار القاهرة بسبب سلسلة ذهبية تزن 2 كيلوغرام!

تداولت خلال الأيام الماضية أنباء عن دخول الشاعر اللبناني أحمد ماضي إلى المستشفى، ما أثار قلق جمهوره ومتابعيه، خصوصاً في ظل غيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.
في تصريحات صريحة ومليئة بالمشاعر، كشفت النجمة العالمية سيلينا غوميز عن جانبها الإنساني العميق خلال مشاركتها في مؤتمر أقوى نساء العالم الذي أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث تحدثت عن خوفها الدائم من فقدان ما حققته على الصعيدين الشخصي والمهني، رغم النجاحات الكبيرة التي تعيشها حالياً.
أثار خبر انفصال النجم الأميركي توم كروز عن الممثلة الكوبية آنا دي آرماس ضجة واسعة في الوسط الفني العالمي، بعدما كانت شائعات كثيرة قد تحدثت في الأسابيع الماضية عن قرب إعلان خطوبتهما رسميًا