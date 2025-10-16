سيلينا غوميز تكشف عن مخاوفها من فقدان كل ما حققته رغم نجاحها وزواجها من بيني بلانكو

في تصريحات صريحة ومليئة بالمشاعر، كشفت العالمية غوميز عن جانبها الإنساني العميق خلال مشاركتها في مؤتمر أقوى الذي أقيم في الأميركية ، حيث تحدثت عن خوفها الدائم من فقدان ما حققته على الصعيدين الشخصي والمهني، رغم النجاحات الكبيرة التي تعيشها حالياً.

