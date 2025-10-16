سيلينا غوميز تكشف عن مخاوفها من فقدان كل ما حققته رغم نجاحها وزواجها من بيني بلانكو

وقالت غوميز إنها تشعر في كثير من الأحيان بأن الأشياء الجميلة في حياتها مهددة بالزوال
، مضيفة: “بعد كل لحظة سعادة
، أنتظر أن يحدث شيء سيئ، وكأن الفرح لا يمكن أن يستمر طويلاً”. وأوضحت أن هذا القلق يرافقها حتى في أكثر لحظاتها بهجة، مثل يوم زفافها إلى المنتج الموسيقي بيني بلانكو
في سبتمبر الماضي، حين كانت تشعر بالسعادة لكنها تخاف أن يختفي كل ذلك فجأة.
ورغم تلك المخاوف، أكدت سيلينا
أنها تجد في حب بلانكو ودعمه المستمر
مصدر طمأنينة كبير في حياتها، مشيرة إلى أنه “يعرف كيف يجعلها تشعر بالأمان وسط كل ضجيج الشهرة والضغوط النفسية”. وقد ظهر الثنائي
مؤخراً في عدد من المناسبات العامة، بينما نشر بلانكو صوراً من حفل زفافهما واصفاً زوجته بأنها “أميرة ديزني حقيقية في الحياة الواقعية”.
على الصعيد المهني، تواصل سيلينا غوميز تحقيق نجاحات لافتة من خلال علامتها التجارية Rare Beauty
التي تحولت إلى واحدة من أبرز شركات التجميل في العالم
خلال خمس سنوات فقط من تأسيسها. ووفق تقرير لمجلة فوربس
، سجلت الشركة في أغسطس 2025 نموًا مضاعفًا في الأرباح
مقارنة بالعام السابق، مما يعكس متانة إدارتها وولاء جمهورها.
وفي موازاة إنجازاتها في عالم الأعمال، تحتفل سيلينا أيضاً بعودتها الفنية من خلال استئناف دورها الشهير “أليكس روسو”
في الجزء الجديد من مسلسل Wizards Beyond Waverly Place
بعد أكثر من عشر سنوات على انتهاء النسخة الأصلية. وقد عبّرت غوميز عن سعادتها بالعودة قائلة: “أليكس روسو أصبحت أمًّا... وآمل أن أكون أنا كذلك يوماً ما”.
النجمة
البالغة من العمر 33 عاماً توازن اليوم
بين الشهرة العالمية، والعمل الإنساني، والبحث عن السلام الداخلي
، مؤكدة أن أكبر تحدٍ في حياتها ليس النجاح، بل الحفاظ على الهدوء في عالم لا يتوقف عن التغيير.