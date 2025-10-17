باسم مغنية يفتح قلبه في "المؤثر الحقيقي".. واعترافات صريحة من إلياس شحود وتالا سراج وماسة قنوع

الحلقة التي تجمع بين المواجهة والصدق تكشف عن جوانب إنسانية غير مألوفة في حياة الضيوف، حيث يخرج كل منهم عن المألوف ليتحدث بصراحة عن تجاربه الشخصية بعيداً عن الأضواء.

في هذا اللقاء، يتحدث عن محطات خاصة في حياته، متطرّقاً إلى علاقته بعائلته وقراره بعدم الإنجاب، كاشفاً للمرة الأولى عن خلفيات هذا الخيار وحقيقته بعيداً عن الشائعات. أما إلياس شحود، فيقدّم نظرة صريحة حول كيفية تعامله مع الانتقادات الحادة التي يواجهها على ، مؤكداً أن الشفافية هي طريقه الوحيد للحفاظ على صورته الحقيقية أمام الجمهور.

وتطل المؤثرة تالا سراج لتشارك تجربة شخصية مليئة بالتحدي والخوف، كاشفة كيف حوّلت نقاط ضعفها إلى مصدر قوة، بينما تقدّم ماسة قنوع، ابنة الفنان الراحل ، حديثاً مؤثراً عن الفقد وغياب والدها، وتصف المشاعر التي رافقتها بعد رحيله وكيف استطاعت تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

برنامج "المؤثر الحقيقي" يواصل في هذه الحلقة فتح ملفات جريئة وشخصية مع ضيوفه، ليقدّم للجمهور وجهاً مختلفاً من حياة النجوم، حيث تختلط الشهرة بالإنسانية، والاعتراف بالصدق.