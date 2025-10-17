باسم مغنية يفتح قلبه في "المؤثر الحقيقي".. واعترافات صريحة من إلياس شحود وتالا سراج وماسة قنوع

الحلقة التي تجمع بين المواجهة والصدق تكشف عن جوانب إنسانية غير مألوفة في حياة الضيوف، حيث يخرج كل منهم عن المألوف ليتحدث بصراحة عن تجاربه الشخصية بعيداً عن الأضواء.
في هذا اللقاء، يتحدث باسم مغنية عن محطات خاصة في حياته، متطرّقاً إلى علاقته بعائلته وقراره بعدم الإنجاب، كاشفاً للمرة الأولى عن خلفيات هذا الخيار وحقيقته بعيداً عن الشائعات. أما إلياس شحود، فيقدّم نظرة صريحة حول كيفية تعامله مع الانتقادات الحادة التي يواجهها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الشفافية هي طريقه الوحيد للحفاظ على صورته الحقيقية أمام الجمهور.
وتطل المؤثرة الأردنية تالا سراج لتشارك تجربة شخصية مليئة بالتحدي والخوف، كاشفة كيف حوّلت نقاط ضعفها إلى مصدر قوة، بينما تقدّم ماسة قنوع، ابنة الفنان الراحل محمد قنوع، حديثاً مؤثراً عن الفقد وغياب والدها، وتصف المشاعر التي رافقتها بعد رحيله وكيف استطاعت تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
برنامج "المؤثر الحقيقي" يواصل في هذه الحلقة فتح ملفات جريئة وشخصية مع ضيوفه، ليقدّم للجمهور وجهاً مختلفاً من حياة النجوم، حيث تختلط الشهرة بالإنسانية، والاعتراف بالصدق.
في حديث صريح ومليء بالمشاعر ضمن برنامج "المؤثر الحقيقي" على قناة "الجديد فن"، فتح الممثل اللبناني باسم مغنية قلبه للمرة الأولى وتحدث عن قراره بعدم الإنجاب، كاشفاً خلفيات هذا الموضوع الذي لطالما شكّل مادة للتساؤلات والتكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر صادم زعم وفاة الفنانة السورية القديرة سامية الجزائري، ما أثار حالة واسعة من القلق والحزن بين جمهورها ومحبيها في سورية والعالم العربي.
أفادت تقارير إعلامية فرنسية أن الحالة الصحية للنجمة العالمية بريجيت باردو شهدت تحسناً ملحوظاً بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الأيام الماضية، إثر إصابتها بمرض وُصف في التقارير بـ"الخطير".