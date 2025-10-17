تحسن الحالة الصحية للنجمة الفرنسية بريجيت باردو بعد عملية جراحية دقيقة

وذكرت محطة "ICI" الإذاعية نقلاً عن مصادر مقرّبة من الفنانة، أن باردو، البالغة من العمر 91 عاماً، بدأت تتعافى تدريجياً بعد نقلها إلى أحد المستشفيات في مدينة طولون جنوبي لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة، وأنها تتجاوب بشكل إيجابي مع العلاج بعد العملية، وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي المشرف عليها.

ومن المتوقع، بحسب التقارير ذاتها، أن تغادر باردو المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال استمرار تحسنها بنفس الوتيرة الحالية.

تُعد من أيقونات السينما الفرنسية والعالمية، وقد اشتهرت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بأدوارها الجريئة وسحرها الآسر، قبل أن تعتزل التمثيل وتتفرغ للنشاطات الإنسانية والدفاع عن حقوق الحيوانات، ما جعلها إحدى أبرز الشخصيات المؤثرة في فرنسا.