بوراك أوزجيفيت يردّ بحزم: "لن أترك تركيا وهذه الأخبار كاذبة!"
بوراك أوزجيفيت يردّ بحزم: "لن أترك تركيا وهذه الأخبار كاذبة!"
بوراك أوزجيفيت يردّ بحزم: “لن أترك تركيا وهذه الأخبار كاذبة!”

فن

2025-10-19 | 06:00
بوراك أوزجيفيت يردّ بحزم: “لن أترك تركيا وهذه الأخبار كاذبة!”
بوراك أوزجيفيت يردّ بحزم: “لن أترك تركيا وهذه الأخبار كاذبة!”

حسم النجم التركي بوراك أوزجيفيت الجدل الدائر حول الأنباء التي تحدثت عن بيعه ممتلكاته ومغادرته تركيا، بعد ظهوره مؤخرًا في منطقة كوروچشمه بإسطنبول وهو يقود سيارته الجديدة الفاخرة، مؤكدًا أن ما يُتداول عنه عارٍ تمامًا من الصحة.



وفي تصريحات نقلها موقع "Haberler" التركي، قال أوزجيفيت أثناء توقفه في محطة وقود للتزوّد، إن ما يُنشر عنه من حين إلى آخر مجرد شائعات لا تستحق الرد، مضيفًا: "لقد سئمت من نفي الأخبار الكاذبة، فهي تُتداول باستمرار ولا أساس لها من الواقع."

وكانت وسائل إعلام تركية قد زعمت خلال الأسابيع الماضية أن النجم الشهير يعرض ممتلكاته الفاخرة للبيع، بما في ذلك سيارة من طراز "رولز رويس"، ومنزلان في منطقة أچاركنت وفيلّا في شيلة، مشيرة إلى احتمال انتقاله إلى الخارج أو انفصاله عن زوجته الفنانة فهرية أفجان.

لكنّ أوزجيفيت وضع حدًا لهذه التكهنات من خلال ظهوره العلني، حيث بدا في حالة طبيعية، متحدّثًا مع الصحفيين بابتسامة تؤكد استغرابه من الشائعات المتكرّرة.

ويُعدّ بوراك أوزجيفيت من أبرز نجوم الدراما التركية، وقد حقّق شهرة واسعة في العالم العربي عبر أعمال مثل "حب أعمى" و*"قيامة عثمان"*، ويُعرف بحياته العائلية المستقرة مع زوجته فهرية أفجان وطفليهما، ما جعله أحد أكثر النجوم حفاظًا على صورته الإيجابية بعيدًا عن الجدل.

بهذا التصريح الحاسم، أنهى بوراك أوزجيفيت سلسلة الأخبار المتداولة حول أوضاعه المالية وحياته الخاصة، مؤكدًا أنه باقٍ في تركيا ومواصل نشاطه الفني دون أي نية للمغادرة أو الانفصال.

