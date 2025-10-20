الأخبار
إيناس الدغيدي تردّ على منتقدي زواجها في السبعين: &quot;الزواج مش عمر... احتواء وحب ورفيق&quot;
إيناس الدغيدي تردّ على منتقدي زواجها في السبعين: "الزواج مش عمر... احتواء وحب ورفيق"
A-
A+

إيناس الدغيدي تردّ على منتقدي زواجها في السبعين: "الزواج مش عمر... احتواء وحب ورفيق"

فن

2025-10-20 | 05:59
إيناس الدغيدي تردّ على منتقدي زواجها في السبعين: "الزواج مش عمر... احتواء وحب ورفيق"
إيناس الدغيدي تردّ على منتقدي زواجها في السبعين: "الزواج مش عمر... احتواء وحب ورفيق"

على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، علّقت المخرجة إيناس الدغيدي على الجدل الواسع الذي أثارته مؤخراً بعد إعلان زواجها في سنّ السبعين، مؤكدة أن ارتباط الزواج بالعمر فكرة غير منطقية ولا تعبّر عن جوهر العلاقة الإنسانية.

وقالت الدغيدي في تصريحاتها للإعلام: "ناس غريبة جداً، ليه رابطين الجواز بعمر معين؟ الجواز مش مسألة سن، الجواز إنسانية ومشاركة. أنا طول عمري بقاوح في فكرة الجواز، لكن في النهاية خضعت لأنّي كنت محتاجة شخص في حياتي كزوج."

وأوضحت أن الكثيرين يسيئون فهم معنى وجود رجل في حياة المرأة، مضيفةً: "الناس فاكرة إن كلمة راجل معناها حاجة مش حلوة، وكأنها نواحي غريزية فقط، لكن الراجل الحقيقي هو احتواء وحب واهتمام ورفيق."

الدغيدي كانت قد ظهرت برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد سوكارنو عبد المنعم في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، حيث أبدت استغرابها من ردود الفعل السلبية تجاه زواجها، معتبرةً أن المناسبة كان يجب أن تكون مصدر طاقة إيجابية وفرح للجمهور لا سبباً للانتقاد.

وأضافت مازحةً: "كايدة ناس كتير ومش عارفة ليه؟ متغاظين من إيه؟ المفروض إنّي بدي طاقة إيجابية للناس!"، مشيرةً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ضخّمت الحدث بشكل مبالغ فيه، وأن الشائعات التي تحدثت عن فارق عمر كبير بينها وبين زوجها لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أن زوجها في نفس جيلها تقريباً، وليس من موسكو كما أشيع.

وفي حديثها عن تفاصيل الزفاف، كشفت الدغيدي أنها فضّلت إقامة حفل بسيط اقتصر على الأصدقاء والمقرّبين، مبرّرةً ذلك بالقول: "بعتذر لأي حد من الزملاء ما عزمتوش، لكن بعد الهجوم اللي حصل قررت يكون الحفل صغير وهادئ."

بهذه الكلمات، اختتمت المخرجة المصرية حديثها مؤكدةً أن الحب لا يعرف عمراً، وأن الزواج بالنسبة لها تجربة ناضجة تأتي من الحاجة إلى الرفقة والسكينة، لا من الأعراف الاجتماعية التي تحدد ما يجوز وما لا يجوز.

