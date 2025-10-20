إيناس الدغيدي تردّ على منتقدي زواجها في السبعين: "الزواج مش عمر... احتواء وحب ورفيق"

وقالت في تصريحاتها للإعلام: "ناس غريبة جداً، ليه رابطين الجواز بعمر معين؟ الجواز مش مسألة سن، الجواز إنسانية ومشاركة. أنا طول عمري بقاوح في فكرة الجواز، لكن في النهاية خضعت لأنّي كنت محتاجة شخص في حياتي كزوج."

وأوضحت أن الكثيرين يسيئون فهم معنى وجود رجل في حياة ، مضيفةً: "الناس فاكرة إن راجل معناها حاجة مش ، وكأنها نواحي غريزية فقط، لكن الراجل الحقيقي هو احتواء وحب واهتمام ورفيق."

الدغيدي كانت قد ظهرت برفقة زوجها رجل الأعمال سوكارنو عبد المنعم في برنامج "الصورة" مع الإعلامية على النهار، حيث أبدت استغرابها من ردود الفعل السلبية تجاه زواجها، معتبرةً أن المناسبة كان يجب أن تكون مصدر إيجابية وفرح للجمهور لا سبباً للانتقاد.

وأضافت مازحةً: "كايدة ناس كتير ومش عارفة ليه؟ متغاظين من إيه؟ المفروض إنّي بدي طاقة إيجابية للناس!"، مشيرةً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ضخّمت بشكل مبالغ فيه، وأن الشائعات التي تحدثت عن فارق عمر كبير بينها وبين زوجها لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أن زوجها في نفس جيلها تقريباً، وليس من كما أشيع.

وفي حديثها عن تفاصيل الزفاف، كشفت الدغيدي أنها فضّلت إقامة حفل بسيط اقتصر على الأصدقاء والمقرّبين، مبرّرةً ذلك بالقول: "بعتذر لأي حد من الزملاء ما عزمتوش، لكن بعد الهجوم اللي حصل قررت يكون الحفل صغير وهادئ."

بهذه الكلمات، اختتمت المخرجة حديثها مؤكدةً أن الحب لا يعرف عمراً، وأن الزواج بالنسبة لها تجربة ناضجة تأتي من الحاجة إلى الرفقة والسكينة، لا من الأعراف الاجتماعية التي تحدد ما يجوز وما لا يجوز.