وفاة البطل اللبناني ربيع زهر وزوجته هاجر عمر اثر حادث سير مروع بعد اشهر قليلة على زواجهما

ووفق المعلومات المتداولة، فقد انقلبت الشاحنة التي كان يقودها زهر، ما أدى إلى وفاته وزوجته على الفور، في مأساوي خلّف صدمة كبيرة في بلدته التي نعته بكلمات مؤثرة. وجاء في بيان اللبناني للمواي تاي عبر صفحته الرسمية على “”: "بقلوب يعتصرها الألم والحزن، ننعى بمزيد من اللوعة والأسى الشابين الطيبين ربيع زهر وزوجته الغالية اللذين ارتقيا إلى جوار ربّهما مساء الأحد إثر حادث أليم في بلدتهم العبادية."

وأضاف البيان: "منذ أشهر قليلة كنا شهوداً على فرحتهما في زفافهما الجميل، نبارك لهما بداية حياةٍ لم نكن نعلم أنها ستكون قصيرة بهذا القدر. نودّعهما على رجاء اللقاء، ونزفّهما مرّة أخرى، ولكن هذه المرة عرساناً في الجنة بإذن ."

اللاعب ربيع زهر كان قد أعلن زواجه في شهر فبراير الماضي بعد قصة حب طويلة مع زوجته هاجر عمر، التي شاركته الدعم والمساندة في مسيرته الرياضية. وقد نعته بلدته العبادية بكلمات حزينة جاء فيها: "فعلاً كُتِم زفّفاء الدرب حتى الموت.. فاجعة تهزّ بلدة العبادية في خبر وفاة بطل والعالم ربيع زهر وزوجته المحترمة هاجر عمر في حادث سير أليم وقع الليلة في البلدة."

كما أضافت: "وداعاً يا عرسان السماء، وداعاً يا بطل يلي رفعت اسم العبادية ولبنان حول . رحمك الله والصبر والسلوان لنا جميعاً على هذه الخسارة الأليمة."