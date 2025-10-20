الشاعرة الاردنية نجاح المساعيد تتعرض لسرقة 5 ملايين دينار

وأكدت في مقطع الفيديو المتداول أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، فإن قيمة المبلغ المسروق تُقدّر بحوالي خمسة ملايين .

وظهرت المساعيد في الفيديو وهي تبكي، مشيرة إلى حجم الخسارة التي تعرضت لها، دون أن تفصح عن تفاصيل إضافية حول الواقعة.

وأفادت مصادر إعلامية أردنية أن ما تعرضت له الشاعرة نجاح المساعيد لم يكن عملية سرقة تقليدية، بل جاء نتيجة خداع ممنهج، حيث تورط شخص كانت تثق به في إقناعها بالاستثمار في مشاريع وهمية، قبل أن يتوارى عن الأنظار ويتنصل من أي التزامات.

وتشير المعلومات إلى أن المشتبه به لا يزال متواجدًا داخل ، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة القضية عن كثب، استعدادًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.