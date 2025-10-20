الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
الشاعرة الاردنية نجاح المساعيد تتعرض لسرقة 5 ملايين دينار
الشاعرة الاردنية نجاح المساعيد تتعرض لسرقة 5 ملايين دينار
الشاعرة الاردنية نجاح المساعيد تتعرض لسرقة 5 ملايين دينار

فن

2025-10-20 | 07:39
الشاعرة الاردنية نجاح المساعيد تتعرض لسرقة 5 ملايين دينار
الشاعرة الاردنية نجاح المساعيد تتعرض لسرقة 5 ملايين دينار

أحدثت الإعلامية والشاعرة الأردنية نجاح المساعيد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حساباتها، كشفت فيه عن تعرضها لعملية احتيال وسرقة مالية ضخمة.

وأكدت في مقطع الفيديو المتداول أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، فإن قيمة المبلغ المسروق تُقدّر بحوالي خمسة ملايين دينار أردني.

وظهرت المساعيد في الفيديو وهي تبكي، مشيرة إلى حجم الخسارة التي تعرضت لها، دون أن تفصح عن تفاصيل إضافية حول الواقعة.

وأفادت مصادر إعلامية أردنية أن ما تعرضت له الشاعرة نجاح المساعيد لم يكن عملية سرقة تقليدية، بل جاء نتيجة خداع مالي ممنهج، حيث تورط شخص كانت تثق به في إقناعها بالاستثمار في مشاريع وهمية، قبل أن يتوارى عن الأنظار ويتنصل من أي التزامات.
وتشير المعلومات إلى أن المشتبه به لا يزال متواجدًا داخل الأردن، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة القضية عن كثب، استعدادًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

