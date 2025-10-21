عفوية كريستيانو ابن سيرين عبد النور تتصدر حديث المتابعين

وشاركت سيرين متابعيها عبر خاصية الستوريز على إنستغرام مقاطع طريفة جمعتها بزوجها فريد رحمة وطفلهما كريستيانو، الذي حاول بطريقته البريئة وضع خطة ليرافق والدته في سفرها.
فقد اقترح كريستيانو أن يقضي 5 أيام في أبوظبي و7 في بيروت، مؤكداً أن الأهم هو أن يكون بجانبها، وعندما سأله والده عن مدرسته، أجاب بعفوية: “بس روح بتجبلي معلمة بتدرسني”، ما أثار ضحك والديه.
وأشارت سيرين إلى أن ابنها لا يتوقف عن التفكير بخططه للبقاء معها.
بعد سنوات طويلة من العزوبية، قررت النجمة المصرية منة شلبي أن تبدأ فصلًا جديدًا في حياتها، حيث تستعد للزواج من المخرج أحمد الجنايني بعد قصة حب جمعتهما بهدوء بعيدًا عن الأضواء.
أكدت الصحافية التركية بيرسين أن مسلسل “حب ودموع” لنجميه هاندا أرتشيل وباريش أردوتش لم يتم ايقافه كما تم تداوله في وسائل إعلام تركية.
تلقّى الوسط الرياضي اللبناني صباح اليوم الإثنين صدمة موجعة، بعد الإعلان عن وفاة بطل الكيك بوكسينغ والمواي تاي ربيع زهر وزوجته هاجر عمر، في حادث سير مروّع وقع ليل الأحد – الإثنين في بلدة العبادية، ما أحدث حالة من الحزن العميق بين محبيه وأفراد المجتمع الرياضي في لبنان.