عفوية كريستيانو ابن سيرين عبد النور تتصدر حديث المتابعين

وشاركت سيرين متابعيها عبر خاصية الستوريز على مقاطع طريفة جمعتها بزوجها وطفلهما كريستيانو، الذي حاول بطريقته البريئة وضع خطة ليرافق والدته في سفرها.

فقد اقترح كريستيانو أن يقضي 5 أيام في و7 في ، مؤكداً أن الأهم هو أن يكون بجانبها، وعندما سأله والده عن مدرسته، أجاب بعفوية: “بس روح بتجبلي معلمة بتدرسني”، ما أثار ضحك والديه.

وأشارت سيرين إلى أن ابنها لا يتوقف عن التفكير بخططه للبقاء معها.