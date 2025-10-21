الأخبار
print
هل سيتم ايقاف مسلسل هاندا ارتشيل وباريش أردوتش؟
هل سيتم ايقاف مسلسل هاندا ارتشيل وباريش أردوتش؟
هل سيتم ايقاف مسلسل هاندا ارتشيل وباريش أردوتش؟

فن

2025-10-21 | 04:08
هل سيتم ايقاف مسلسل هاندا ارتشيل وباريش أردوتش؟
Aljadeed
هل سيتم ايقاف مسلسل هاندا ارتشيل وباريش أردوتش؟

أكدت الصحافية التركية بيرسين أن مسلسل “حب ودموع” لنجميه هاندا أرتشيل وباريش أردوتش لم يتم ايقافه كما تم تداوله في وسائل إعلام تركية.

وأوضحت الصحافية التركية أن سبب غياب الحلقة الجديدة هذا الأسبوع يعود إلى تعديلات في السيناريو.

ويواجه العمل، بحسب مصادر فنية، فترة من التخبّط نتيجة ضعف نسب المشاهدة التي لم ترقَ إلى التوقعات رغم جماهيرية بطليه، فيما لم تصدر شركة الإنتاج أو القناة المنتجة أي بيان رسمي حول مصير المسلسل أو استمراره في العرض.

