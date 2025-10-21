هل سيتم ايقاف مسلسل هاندا ارتشيل وباريش أردوتش؟

وأوضحت الصحافية التركية أن سبب غياب الحلقة الجديدة هذا الأسبوع يعود إلى تعديلات في السيناريو.
ويواجه العمل، بحسب مصادر فنية، فترة من التخبّط نتيجة ضعف نسب المشاهدة التي لم ترقَ إلى التوقعات رغم جماهيرية بطليه، فيما لم تصدر شركة الإنتاج أو القناة المنتجة أي بيان رسمي حول مصير المسلسل أو استمراره في العرض.
بعد سنوات طويلة من العزوبية، قررت النجمة المصرية منة شلبي أن تبدأ فصلًا جديدًا في حياتها، حيث تستعد للزواج من المخرج أحمد الجنايني بعد قصة حب جمعتهما بهدوء بعيدًا عن الأضواء.
تستعد الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لمغادرة لبنان والتوجه إلى ابو ظبي في الامارات، لتبدأ تصوير مسلسلها الجديد ولكن يبدو بأن ابنها كريستيانو لا يتقبل فكرة غيابها عنه.
تلقّى الوسط الرياضي اللبناني صباح اليوم الإثنين صدمة موجعة، بعد الإعلان عن وفاة بطل الكيك بوكسينغ والمواي تاي ربيع زهر وزوجته هاجر عمر، في حادث سير مروّع وقع ليل الأحد – الإثنين في بلدة العبادية، ما أحدث حالة من الحزن العميق بين محبيه وأفراد المجتمع الرياضي في لبنان.