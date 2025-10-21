هل سيتم ايقاف مسلسل هاندا ارتشيل وباريش أردوتش؟

وأوضحت الصحافية أن سبب غياب الحلقة الجديدة هذا الأسبوع يعود إلى تعديلات في السيناريو.

ويواجه العمل، بحسب مصادر فنية، فترة من التخبّط نتيجة ضعف نسب المشاهدة التي لم ترقَ إلى التوقعات رغم جماهيرية بطليه، فيما لم تصدر شركة الإنتاج أو القناة المنتجة أي بيان رسمي حول مصير المسلسل أو استمراره في .