جلسة حاسمة غداً في قضية فضل شاكر... هل تقترب النهاية بعد عقد من الجدل؟

وفي هذا الإطار، صرّح الناقد الفني أن الجلسة ستكون علنية، معتبراً ذلك خطوة إيجابية تتيح للرأي العام متابعة تفاصيل القضية بشفافية، مشيراً إلى أن من المحتمل أن تُحسم القضية خلال هذه الجلسة، وربما يصدر قرار بمنع المحاكمة والتعقّبات بحق ، وهو ما قد يشكل تحولاً كبيراً في مسار القضية ويمهّد لعودته إلى الحياة الفنية بشكل رسمي.

لكن فران عبّر في الوقت نفسه عن مخاوفه من احتمال وجود تسويات غير عادلة، قائلاً إن الأمل أن لا تكون نهاية القضية مبنية على مساومات مالية أو صفقات جانبية، لافتاً إلى أن فضل شاكر كان قد تعرّض قبل تسليم نفسه لضغوطات شديدة وصلت إلى حد المساومة على ممتلكاته وأمواله، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان التعاطي مع ملفه قضائياً بحتاً أم تحكمه اعتبارات سياسية ومصلحية.

ويُعد فضل شاكر أحد أبرز الأصوات في الغناء مطلع الألفية، قبل أن ينسحب من الساحة الفنية عام 2013 إثر التي وُجهت له فيها تهم بالمشاركة في اشتباكات بين وجماعة الشيخ .

وقد صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن، لكنه عاد لاحقاً للظهور في مقابلات إعلامية نفى فيها أي تورط مباشر، مؤكداً أنه لم يحمل السلاح يوماً وأن ما جرى كان نتيجة حملات تشويه استهدفت صورته.