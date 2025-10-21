الأخبار
جلسة حاسمة غداً في قضية فضل شاكر... هل تقترب النهاية بعد عقد من الجدل؟
جلسة حاسمة غداً في قضية فضل شاكر... هل تقترب النهاية بعد عقد من الجدل؟
جلسة حاسمة غداً في قضية فضل شاكر... هل تقترب النهاية بعد عقد من الجدل؟

فن

2025-10-21 | 11:06
جلسة حاسمة غداً في قضية فضل شاكر... هل تقترب النهاية بعد عقد من الجدل؟
Aljadeed
جلسة حاسمة غداً في قضية فضل شاكر... هل تقترب النهاية بعد عقد من الجدل؟

تتجه الأنظار يوم غد، الثاني والعشرين من تشرين الأول، إلى جلسة قضائية حاسمة ينتظر أن تُعقد للنظر في ملف الفنان اللبناني فضل شاكر، الذي بقي اسمه لسنوات موضع جدل في لبنان والعالم العربي.

وفي هذا الإطار، صرّح الناقد الفني ربيع فران أن الجلسة ستكون علنية، معتبراً ذلك خطوة إيجابية تتيح للرأي العام متابعة تفاصيل القضية بشفافية، مشيراً إلى أن من المحتمل أن تُحسم القضية خلال هذه الجلسة، وربما يصدر قرار بمنع المحاكمة والتعقّبات بحق فضل شاكر، وهو ما قد يشكل تحولاً كبيراً في مسار القضية ويمهّد لعودته إلى الحياة الفنية بشكل رسمي.

لكن فران عبّر في الوقت نفسه عن مخاوفه من احتمال وجود تسويات غير عادلة، قائلاً إن الأمل أن لا تكون نهاية القضية مبنية على مساومات مالية أو صفقات جانبية، لافتاً إلى أن فضل شاكر كان قد تعرّض قبل تسليم نفسه لضغوطات شديدة وصلت إلى حد المساومة على ممتلكاته وأمواله، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان التعاطي مع ملفه قضائياً بحتاً أم تحكمه اعتبارات سياسية ومصلحية.

ويُعد فضل شاكر أحد أبرز الأصوات في الغناء العربي مطلع الألفية، قبل أن ينسحب من الساحة الفنية عام 2013 إثر أحداث عبرا التي وُجهت له فيها تهم بالمشاركة في اشتباكات بين الجيش اللبناني وجماعة الشيخ أحمد الأسير.

وقد صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن، لكنه عاد لاحقاً للظهور في مقابلات إعلامية نفى فيها أي تورط مباشر، مؤكداً أنه لم يحمل السلاح يوماً وأن ما جرى كان نتيجة حملات تشويه استهدفت صورته.

سعد مينا يكشف كواليس اختباره للانتساب إلى نقابة الفنانين ويقترح رئيساً فخرياً من كبار نجوم سوريا
11:39

سعد مينا يكشف كواليس اختباره للانتساب إلى نقابة الفنانين ويقترح رئيساً فخرياً من كبار نجوم سوريا

تحدث الفنان السوري سعد مينا عن تجربته الأخيرة في اختبارات الانتساب إلى نقابة الفنانين السوريين، كاشفاً عن تفاصيل الزيارة وآرائه حول واقع النقابة ومستقبلها.

11:39

ضحك إلهام شاهين وهالة صدقي خلال كلمة لبلبة يثير الجدل في مهرجان الجونة!
11:20
ضحك إلهام شاهين وهالة صدقي خلال كلمة لبلبة يثير الجدل في مهرجان الجونة!

أثار تصرف الفنانتين إلهام شاهين وهالة صدقي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو التُقط خلال كلمة الفنانة لبلبة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ظهرتا فيه وهما تتبادلان الضحك والإيماءات في لحظة وصفت بأنها مؤثرة ومليئة بالتقدير.

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها بأجواء ملوّنة وكرنفالية في منزلها
11:04

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها بأجواء ملوّنة وكرنفالية في منزلها

احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلاد ابنها الصغير دايف الخامس في أجواء مفعمة بالفرح والطاقة داخل قاعة كبيرة في منزلها، حيث حرصت على أن يكون الاحتفال مليئاً بالألوان والمفاجآت المخصصة للأطفال.

