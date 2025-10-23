تامر حسني يكشف تفاصيل إصابته ويشكر جمهوره على الدعم

بدأ تامر حسني منشوره بتحية صباحية دافئة، معبرًا عن امتنانه لكل من سأل واهتم بحالته الصحية، قائلاً: "يا الهنا، لكل من كان يسأل ويهتم، ألف شكر لكم". وأوضح أن العملية التي أجراها كانت بسيطة، وقد جاءت نتيجة لإصابته في ذراعه بسبب تغيير نمط تمارينه الرياضية.

وأشار إلى أنه قرر خسارة 15 كيلوغرامًا من وزنه، ما دفعه لتغيير نوع الرياضة التي يمارسها، حيث اتجه إلى ممارسة ألعاب ضمن مجال اللياقة البدنية، مبتعدًا عن التمارين التي اعتاد عليها سابقًا.

وأضاف أن حماسه الزائد لهذه التمارين الجديدة تسبب في إصابة في ذراعه، موضحًا الأمر بروح مرحة قائلاً: "الحماس أخذني بعض الشيء، وأصبت، فحدث ما حدث".

وكشف تامر أنه كان يرتدي دعامة أو جهاز دعم على ذراعه خلال فترة العلاج، لكنه أكد أن هذه الدعامة ستُزال مساء ، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تتحسن والحمد لله.

وفي ختام منشوره، وجه الفنان رسالة شكر وتقدير لجمهوره على اهتمامهم وحرصهم على الاطمئنان عليه، متمنيًا لهم دوام الصحة والسلامة، قائلاً: "شكرًا من القلب لكل من اهتم بي، وأسأل أن يبعد عنكم كل سوء".

يُذكر أن تامر حسني يُعد من أبرز الفنانين العرب الذين يحافظون على تواصل دائم مع جمهورهم، سواء من خلال أعماله الفنية أو مشاركاته الشخصية، ما يجعل محبيه يشعرون بالقرب منه ويدعمونه في مختلف المواقف.