رانيا يوسف تكسر الجدل حول زواجها الرابع وتكشف فارق السن مع زوجها أحمد جمال

وقالت إن فارق السن بينها وبين زوجها ليس كما يشاع، فهو سنتان و7 شهور فقط، مؤكدة أنها تعوّدت على الانتقادات والهجوم الإعلامي. وأضافت أن من الصفات التي جذبتها في فهمه وتقديره لطبيعة عملها ومنحه لها الحرية والثقة، مما ساهم في تقوية العلاقة بينهما.

ومن جانبه، وصف العلاقة بينهما بأنها مليئة بالتفاهم والمودة، وأشاد بعلاقته القوية ببنات واندماجه في الأسرة منذ البداية. كما أشار إلى أن الزواج من فنانة يتطلب تفاهمًا واحترامًا متبادلين بسبب طبيعة العمل الفني وضغوطه.

يُذكر أن هذا هو الزواج الرابع لرانيا يوسف، بينما خاض أحمد جمال تجربتين زواجيتين سابقتين قبل ارتباطه بها، وهو معروف بمسيرته الفنية التي شملت الإخراج المسرحي والتلفزيوني، وعمله مع كبار الفنانين مثل وعادل إمام.