هدى المفتي تعاني أزمة صحية خطيرة بعد إصابتها بجلطة في الأمعاء

خرجت الإعلامية عن صمتها لتوضح أن الفنانة تمر بظروف صحية دقيقة، مشيرة إلى أنها أُصيبت في وقت سابق بفيروس ، وتبع ذلك جلطة في الوريد المغذي للأمعاء، ما تسبب في انسداد خطير بالجهاز الهضمي نتجت عنه غرغرينا استلزمت تدخلًا جراحيًا عاجلًا لاستئصال جزء من الأمعاء.

وأضافت الشربيني أن الفنانة الشابة تخضع حاليًا لنظام غذائي صارم يمنعها من تناول السكر أو المكملات الفيتامينية، بسبب انخفاض نسبة الحديد في جسدها، مؤكدة أن حالتها الصحية تتطلب رعاية خاصة ومتابعة طبية دقيقة خلال هذه الفترة.

وخلال حلقة برنامجها "هي وبس"، وجهت الشربيني رسالة إلى الجمهور طالبت فيها بضرورة التوقف عن التنمر وإطلاق الأحكام السطحية على الفنانين، مؤكدة أن ما تمر به هدى المفتي ظرف صحي قهري وليس نتيجة غذائية لإنقاص الوزن كما يظن البعض.

ودعت الشربيني الجميع إلى التحلي بالتعاطف والإنسانية بدلًا من إصدار الأحكام المؤذية.