هدى المفتي تعاني أزمة صحية خطيرة بعد إصابتها بجلطة في الأمعاء
هدى المفتي تعاني أزمة صحية خطيرة بعد إصابتها بجلطة في الأمعاء
هدى المفتي تعاني أزمة صحية خطيرة بعد إصابتها بجلطة في الأمعاء

فن

2025-10-23 | 10:43
هدى المفتي تعاني أزمة صحية خطيرة بعد إصابتها بجلطة في الأمعاء
هدى المفتي تعاني أزمة صحية خطيرة بعد إصابتها بجلطة في الأمعاء

شهدت الفنانة هدى المفتي موجة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي 2025، حيث لاحظ الجمهور فقدانها الملحوظ للوزن وظهورها بملامح نحافة شديدة، ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول حالتها الصحية.

خرجت الإعلامية رضوى الشربيني عن صمتها لتوضح أن الفنانة هدى المفتي تمر بظروف صحية دقيقة، مشيرة إلى أنها أُصيبت في وقت سابق بفيروس كورونا، وتبع ذلك جلطة في الوريد المغذي للأمعاء، ما تسبب في انسداد خطير بالجهاز الهضمي نتجت عنه غرغرينا استلزمت تدخلًا جراحيًا عاجلًا لاستئصال جزء من الأمعاء.

وأضافت الشربيني أن الفنانة الشابة تخضع حاليًا لنظام غذائي صارم يمنعها من تناول السكر أو المكملات الفيتامينية، بسبب انخفاض نسبة الحديد في جسدها، مؤكدة أن حالتها الصحية تتطلب رعاية خاصة ومتابعة طبية دقيقة خلال هذه الفترة.

وخلال حلقة برنامجها "هي وبس"، وجهت رضوى الشربيني رسالة إلى الجمهور طالبت فيها بضرورة التوقف عن التنمر وإطلاق الأحكام السطحية على الفنانين، مؤكدة أن ما تمر به هدى المفتي ظرف صحي قهري وليس نتيجة حمية غذائية لإنقاص الوزن كما يظن البعض.
ودعت الشربيني الجميع إلى التحلي بالتعاطف والإنسانية بدلًا من إصدار الأحكام المؤذية.

