وفاة الإعلامي اللبناني بسام براك بعد صراع مع المرض

وأثار الخبر كبيرة من الحزن في الوسط الإعلامي ولدى محبيه الذين راحوا ينعونه بكلمات مؤثرة.

وبدأ بسام براك مسيرته في المجال الإعلامي المسموع والمرئي والمكتوب عام 1991 من خلال شاشة "المؤسسة للإرسال" وإذاعة "صوت " حيث قدم نشرات وقام بتغطية أهم الأحداث السياسية والثقافية على الصعيد المحلي والدولي كما قدم برنامج "خبرة عمر".

عام 2010 انتقل إلى قسم الاخبار في تلفزيون " " وتفرغ لعقد دورات تدريبية مختصة باللغة .

عمل مدربا فن الأداء الإخباري والإلقاء بالفصحى في مؤسسات إعلامية في لبنان والخارج وضمن برامج مباريات منها برنامج "مذيع العرب".

أستاذ جامعي في كلية الإعلام الأنطونية، منسق اللغة العربية ومقدم مؤتمرات وندوات وبرنامج التباري في الإملاء عبر شاشة "ال بي سي".

برز على مدى سنين متتالية في مباراة الإملاء باللغة العربية بعنوان "املاؤنا لغتنا"، التي كانت نظمتها الجامعة الأنطونية، لمناسبة العالمي للغة العربية.

شارك الإعلام في دبي والمجلس الدولي للغة العربية عبر أبحاث سنوية عام2011 .

وعرض برنامجه في اللغة العربية ضمن مؤتمر أكاديمي في نادي جامعة "هارفرد" بوسطن.

عمل مدرّباً في "معهد مي شدياق للإعلام" على الأداء ومخارج الحروف ونشرات الأخبار، وفي مؤسسة "بالعربية للغة والتحديث" حيث مثّلها للتدريب على اللغة وإجراء اختبارات لمدرَّبين.

درّب في عدد من المحطات الإعلامية حيث أجرى دورات للمذيعين والمذيعات فيها (تلفزيون لبنان- صوت لبنان- تيلي لوميير - السومرية العراقية -تلفزيون المملكة في السعودية).

ويذكر أن الإعلامي بسام براك تزوج من السيدة دنيز ولديه 3 أولاد وهم: غدي، رنيم ونينار.