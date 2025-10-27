هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها سيينا وتنشر صوراً مؤثرة من طفولتها حتى اليوم

وأرفقت الصور برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حبها الكبير لابنتها وفخرها بها مع مرور السنوات.

الصور وثّقت المراحل العمرية التي مرت بها منذ طفولتها وحتى أصبحت شابة جميلة، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين لاحظوا الشبه الكبير بينها وبين والدتها، معتبرين أن سيينا نسخة مصغّرة عن هيلدا.

وتلقّت سيلاً من التعليقات المليئة بالتهاني والإعجاب بجمال العلاقة التي تجمعها بابنتها، حيث رأى المتابعون أن منشورها عكس حنان الأم ودفء العائلة بعيداً عن الأضواء.