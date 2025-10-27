هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها سيينا وتنشر صوراً مؤثرة من طفولتها حتى اليوم

وأرفقت هيلدا الصور برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حبها الكبير لابنتها وفخرها بها مع مرور السنوات.
الصور وثّقت المراحل العمرية التي مرت بها سيينا منذ طفولتها وحتى أصبحت شابة جميلة، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين لاحظوا الشبه الكبير بينها وبين والدتها، معتبرين أن سيينا نسخة مصغّرة عن هيلدا.
وتلقّت خليفة سيلاً من التعليقات المليئة بالتهاني والإعجاب بجمال العلاقة التي تجمعها بابنتها، حيث رأى المتابعون أن منشورها عكس حنان الأم ودفء العائلة بعيداً عن الأضواء.
اتخذت وزارة الداخلية العراقية سلسلة من الإجراءات القانونية بحق عدد من صانعي المحتوى في البلاد، كان أبرزها ضد البلوغر والإعلامية آية خليل، بعد اتهامها بنشر مواد وصفت بأنها "مخلة بالحياء والآداب العامة"، ضمن الحملة المستمرة التي تشنها السلطات منذ مطلع العام الجاري لمكافحة ما يُعرف بـ"المحتوى الهابط".
وجّهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور رسالة حازمة ضد التنمر والتعليقات السلبية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طالت موجة من التنمر ابنها كريستيانو إثر نشرها صوراً وفيديوهات تجمعهما عبر حساباتها الرسمية.
أثار ظهور الإعلامية لجين عمران برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي سيف المنصوري للمرة الأولى خلال احتفالها بعيد ميلادها تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الجمهور عن هوية المنصوري ومسيرته المهنية.