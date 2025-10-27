انسحاب ممثل تركي من مسلسل "المدينة البعيدة" احتجاجاً على مشهد اعتبره مسيئاً لفلسطين

ونشر ياشا مقطع فيديو عبر حساباته على قال فيه: "بعد هذا المشهد، أترك مسلسل المدينة البعيدة.. هي خطي الأحمر"، مشيراً إلى أن قراره نهائي ولا عودة عنه.

وجاء موقفه عقب عرض تظهر فيه ملابس تحمل ألوان علم فلسطين تُرمى على ، ما أثار موجة غضب بين المشاهدين ودفعه إلى اتخاذ موقف علني. وأضاف الممثل: "في فلسطين تموت الأمهات والأطفال، ولا يمكن لضميري أن يقبل بهذا المشهد، كما أن أمي لن ترضى عني إن سكتّ".

وبينما لاقى تصرفه إشادة من عدد من المتابعين الذين اعتبروا موقفه شجاعاً ومبدئياً، رأى آخرون أن ردة فعله كانت مبالغاً فيها، مؤكدين أن المشهد لم يكن مقصوداً أو يحمل أي إساءة متعمدة.