ممثلة شهيرة تتعرض لاصابة خطيرة اثناء التصوير

وأوضحت زينة، في منشور شاركته عبر حسابها على " "، أنها خضعت لتدريبات وبروفات مكثفة قبل بدء التصوير لتجنّب أي إصابات، إلا أن الحادث وقع بشكل مفاجئ مع انطلاق التصوير، ما اضطرها إلى الاستمرار في العلاج منذ نحو شهر.

وأكدت الفنانة أنها تتابع حالتها الصحية مع الأطباء بشكل حتى تتماثل تماماً للشفاء، معبّرة عن أملها في استكمال التصوير قريباً دون مضاعفات، فيما تلقت دعماً واسعاً من جمهورها وزملائها الذين تمنّوا لها الشفاء العاجل.