ممثلة شهيرة تتعرض لاصابة خطيرة اثناء التصوير

وأوضحت زينة، في منشور شاركته عبر حسابها على "إنستغرام"، أنها خضعت لتدريبات وبروفات مكثفة قبل بدء التصوير لتجنّب أي إصابات، إلا أن الحادث وقع بشكل مفاجئ مع انطلاق التصوير، ما اضطرها إلى الاستمرار في العلاج منذ نحو شهر.
وأكدت الفنانة أنها تتابع حالتها الصحية مع الأطباء بشكل دوري حتى تتماثل تماماً للشفاء، معبّرة عن أملها في استكمال التصوير قريباً دون مضاعفات، فيما تلقت دعماً واسعاً من جمهورها وزملائها الذين تمنّوا لها الشفاء العاجل.
اتخذت وزارة الداخلية العراقية سلسلة من الإجراءات القانونية بحق عدد من صانعي المحتوى في البلاد، كان أبرزها ضد البلوغر والإعلامية آية خليل، بعد اتهامها بنشر مواد وصفت بأنها "مخلة بالحياء والآداب العامة"، ضمن الحملة المستمرة التي تشنها السلطات منذ مطلع العام الجاري لمكافحة ما يُعرف بـ"المحتوى الهابط".
وجّهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور رسالة حازمة ضد التنمر والتعليقات السلبية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طالت موجة من التنمر ابنها كريستيانو إثر نشرها صوراً وفيديوهات تجمعهما عبر حساباتها الرسمية.
أثار ظهور الإعلامية لجين عمران برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي سيف المنصوري للمرة الأولى خلال احتفالها بعيد ميلادها تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الجمهور عن هوية المنصوري ومسيرته المهنية.