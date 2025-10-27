الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
من هو سيف المنصوري زوج لجين عمران الذي خطف الأنظار في عيد ميلادها؟
من هو سيف المنصوري زوج لجين عمران الذي خطف الأنظار في عيد ميلادها؟
A-
A+

من هو سيف المنصوري زوج لجين عمران الذي خطف الأنظار في عيد ميلادها؟

فن

2025-10-27 | 06:38
من هو سيف المنصوري زوج لجين عمران الذي خطف الأنظار في عيد ميلادها؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
من هو سيف المنصوري زوج لجين عمران الذي خطف الأنظار في عيد ميلادها؟

أثار ظهور الإعلامية لجين عمران برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي سيف المنصوري للمرة الأولى خلال احتفالها بعيد ميلادها تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الجمهور عن هوية المنصوري ومسيرته المهنية.

يُعتبر سيف المنصوري من أبرز الأسماء في قطاع المال والأعمال في دولة الإمارات، ويتمتع بخبرة تتجاوز العشرين عاماً في مجالات التسويق والعلاقات المؤسسية. وُلد عام 1973، ويبلغ من العمر 52 عاماً، أي أن الفارق العمري بينه وبين لجين عمران لا يتعدى أربع سنوات.

شغل المنصوري مناصب رفيعة في بنك الإمارات دبي الوطني، من بينها نائب الرئيس للتسويق والعلامة التجارية، كما تولّى مسؤوليات في المبيعات والتجارة الإلكترونية والعلاقات العامة والمعارض. ويُعرف عنه أنه من الكفاءات التي ساهمت في تطوير استراتيجيات التواصل المصرفي وتعزيز الابتكار في المجال التسويقي داخل الدولة.

يحمل شهادة جامعية من الجامعة الأمريكية منذ عام 1997، إلى جانب دبلوم في تطوير القيادات التنفيذية من المعهد الدولي للإدارة في سويسرا، كما يُعد من أوائل المتخصصين الذين أسسوا مفاهيم التسويق الإلكتروني في المنطقة منذ عام 2002.

وتشير مصادر مقربة من الثنائي إلى أن العلاقة بين لجين عمران وزوجها تتسم بالاستقرار والدعم المتبادل، حيث يرى المقربون أن تجربتها الجديدة أكثر نضجاً ووعياً، فيما يُظهر المنصوري توازناً واضحاً بين حياته العملية والعائلية.

اقرأ ايضا في فن

الداخلية تلاحق الاعلامية العراقية آية خليل بتهمة نشر مواد مخلة بالآداب العامة
07:59

الداخلية تلاحق الاعلامية العراقية آية خليل بتهمة نشر مواد مخلة بالآداب العامة

اتخذت وزارة الداخلية العراقية سلسلة من الإجراءات القانونية بحق عدد من صانعي المحتوى في البلاد، كان أبرزها ضد البلوغر والإعلامية آية خليل، بعد اتهامها بنشر مواد وصفت بأنها "مخلة بالحياء والآداب العامة"، ضمن الحملة المستمرة التي تشنها السلطات منذ مطلع العام الجاري لمكافحة ما يُعرف بـ"المحتوى الهابط".

07:59

الداخلية تلاحق الاعلامية العراقية آية خليل بتهمة نشر مواد مخلة بالآداب العامة

اتخذت وزارة الداخلية العراقية سلسلة من الإجراءات القانونية بحق عدد من صانعي المحتوى في البلاد، كان أبرزها ضد البلوغر والإعلامية آية خليل، بعد اتهامها بنشر مواد وصفت بأنها "مخلة بالحياء والآداب العامة"، ضمن الحملة المستمرة التي تشنها السلطات منذ مطلع العام الجاري لمكافحة ما يُعرف بـ"المحتوى الهابط".

سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟
06:41

سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟

وجّهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور رسالة حازمة ضد التنمر والتعليقات السلبية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طالت موجة من التنمر ابنها كريستيانو إثر نشرها صوراً وفيديوهات تجمعهما عبر حساباتها الرسمية.

06:41

سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟

وجّهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور رسالة حازمة ضد التنمر والتعليقات السلبية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طالت موجة من التنمر ابنها كريستيانو إثر نشرها صوراً وفيديوهات تجمعهما عبر حساباتها الرسمية.

ممثلة شهيرة تتعرض لاصابة خطيرة اثناء التصوير
06:32

ممثلة شهيرة تتعرض لاصابة خطيرة اثناء التصوير

كشفت الفنانة المصرية زينة عن تعرضها لإصابة مؤلمة أثناء تصوير مسلسلها الجديد "ورد وشيكولاتة"، الذي يُعرض حالياً عبر إحدى المنصات الإلكترونية، موضحة أنها أُصيبت بشرخ في الركبة رغم استعدادها المسبق للمشاهد الصعبة في العمل.

06:32

ممثلة شهيرة تتعرض لاصابة خطيرة اثناء التصوير

كشفت الفنانة المصرية زينة عن تعرضها لإصابة مؤلمة أثناء تصوير مسلسلها الجديد "ورد وشيكولاتة"، الذي يُعرض حالياً عبر إحدى المنصات الإلكترونية، موضحة أنها أُصيبت بشرخ في الركبة رغم استعدادها المسبق للمشاهد الصعبة في العمل.

اخترنا لك
الداخلية تلاحق الاعلامية العراقية آية خليل بتهمة نشر مواد مخلة بالآداب العامة
07:59
سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟
06:41
ممثلة شهيرة تتعرض لاصابة خطيرة اثناء التصوير
06:32
انسحاب ممثل تركي من مسلسل "المدينة البعيدة" احتجاجاً على مشهد اعتبره مسيئاً لفلسطين
06:17

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025