يُعتبر سيف المنصوري من أبرز الأسماء في قطاع المال والأعمال في ، ويتمتع بخبرة تتجاوز العشرين عاماً في مجالات التسويق والعلاقات المؤسسية. وُلد عام 1973، ويبلغ من العمر 52 عاماً، أي أن الفارق بينه وبين لجين عمران لا يتعدى أربع سنوات.

شغل المنصوري مناصب رفيعة في بنك دبي الوطني، من بينها للتسويق والعلامة التجارية، كما تولّى مسؤوليات في المبيعات والتجارة الإلكترونية والعلاقات العامة والمعارض. ويُعرف عنه أنه من الكفاءات التي ساهمت في تطوير استراتيجيات التواصل المصرفي وتعزيز الابتكار في المجال التسويقي داخل الدولة.

يحمل شهادة جامعية من الجامعة منذ عام 1997، إلى جانب دبلوم في تطوير القيادات التنفيذية من المعهد الدولي للإدارة في ، كما يُعد من أوائل المتخصصين الذين أسسوا مفاهيم التسويق الإلكتروني في المنطقة منذ عام 2002.

وتشير مصادر مقربة من إلى أن العلاقة بين لجين عمران وزوجها تتسم بالاستقرار والدعم المتبادل، حيث يرى المقربون أن تجربتها الجديدة أكثر نضجاً ووعياً، فيما يُظهر المنصوري توازناً واضحاً بين حياته العملية والعائلية.