وفاة نجم تيك توك بن بدر عن 25 عامًا تترك صدمة بين متابعيه

كان بن، المقيم في مدينة ميامي الأمريكية، معروفًا بمحتواه الذي يقدّم نصائح مالية وأسلوب حياة متوازن لأكثر من 135 ألف متابع على تيك توك، كما أطلق دورة تدريبية ونشرة إرشادية لمساعدة الشباب على إدارة أموالهم بشكل أفضل.
وفي تعليق مؤثر، وصفت صديقته ريم الأيام الأخيرة من حياته بأنها الأصعب في حياتها، وقالت عبر تيك توك: "كان بن ألطف وأكرم وأصدق إنسان قابلته. كان دائم الإيجابية ويمنح طاقة جميلة لكل من حوله." وأضافت أن سبب وفاته ما زال مجهولًا، موضحة أنه كان في حالة طبيعية تمامًا قبل ساعات من رحيله، وكان من المفترض أن يتناولا العشاء معًا تلك الليلة.
آخر ظهور لبن بدر كان في فيديو نشره يوم الخميس، قدّم فيه نصائح مالية كعادته، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه ريم وفاته. وأكدت أنه تحدث معها عبر مكالمة فيديو قبل رحيله بساعات قليلة، وكان مبتسمًا ومفعمًا بالحياة.
تدفقت رسائل التعزية على مواقع التواصل، حيث كتب أحد معجبيه: "ارقد بسلام يا بن، كنت دائمًا ترسم الابتسامة على وجهي"، فيما علّق آخر: "لا أصدق أنه رحل، كان مصدر إلهام لي وللكثيرين."
يُذكر أن بن بدر احتفل بعيد ميلاده الخامس والعشرين في الثاني والعشرين من سبتمبر، قبل شهر واحد فقط من وفاته المفاجئة.