وفاة نجم تيك توك بن بدر عن 25 عامًا تترك صدمة بين متابعيه

كان بن، المقيم في مدينة ، معروفًا بمحتواه الذي يقدّم نصائح مالية وأسلوب حياة متوازن لأكثر من 135 ألف متابع على تيك توك، كما أطلق دورة تدريبية ونشرة إرشادية لمساعدة على إدارة أموالهم بشكل أفضل.

وفي تعليق مؤثر، وصفت صديقته ريم الأيام من حياته بأنها الأصعب في حياتها، وقالت عبر تيك توك: "كان بن ألطف وأكرم وأصدق إنسان قابلته. كان دائم الإيجابية ويمنح جميلة لكل من حوله." وأضافت أن سبب وفاته ما زال مجهولًا، موضحة أنه كان في طبيعية تمامًا قبل ساعات من رحيله، وكان من المفترض أن يتناولا العشاء معًا تلك الليلة.

آخر ظهور لبن بدر كان في فيديو نشره يوم الخميس، قدّم فيه نصائح مالية كعادته، وهو نفسه الذي أعلنت فيه ريم وفاته. وأكدت أنه تحدث معها عبر مكالمة فيديو قبل رحيله بساعات قليلة، وكان مبتسمًا ومفعمًا بالحياة.

تدفقت رسائل التعزية على مواقع التواصل، حيث كتب أحد معجبيه: "ارقد يا بن، كنت دائمًا ترسم الابتسامة على وجهي"، فيما علّق آخر: "لا أصدق أنه رحل، كان مصدر لي وللكثيرين."

يُذكر أن بن بدر بعيد ميلاده الخامس والعشرين في الثاني والعشرين من سبتمبر، قبل شهر واحد فقط من وفاته المفاجئة.