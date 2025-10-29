الأخبار
يامال يستعد للانتقال إلى قصر شاكيرا وبيكيه الفخم في برشلونة؟
يامال يستعد للانتقال إلى قصر شاكيرا وبيكيه الفخم في برشلونة؟
فن

2025-10-29 | 06:57
يامال يستعد للانتقال إلى قصر شاكيرا وبيكيه الفخم في برشلونة؟
يامال يستعد للانتقال إلى قصر شاكيرا وبيكيه الفخم في برشلونة؟

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن صفقة عقارية لافتة بطلها نجم برشلونة الصاعد لامين يامال، الذي يستعد لشراء القصر الفخم الذي كان يملكه الثنائي السابق جيرارد بيكيه وشاكيرا في منطقة إسبلوغيس دي يوبريغات بضواحي برشلونة، مقابل نحو 11 مليون يورو.

القصر الذي بات من أشهر المنازل في كاتالونيا، يحمل رمزية خاصة في الذاكرة الجماعية للجمهور، إذ كان شاهدًا على قصة الحب الطويلة بين بيكيه وشاكيرا قبل انفصالهما عام 2022. ويقع العقار على مساحة تقارب 3800 متر مربع بالقرب من مركز تدريب برشلونة في سانت خوان ديسبي، ويضم مرافق فاخرة تشمل حمامات سباحة داخلية وخارجية، وصالة رياضية متكاملة، وسينما منزلية، وملعب كرة قدم صغير، إضافة إلى استوديو تسجيل موسيقي كانت شاكيرا تستخدمه لتسجيل أعمالها.

وبحسب التقرير، تم بناء القصر عام 2012، ويتألف من ثلاثة مبانٍ رئيسية، وكان قد عُرض للبيع سابقًا مقابل 14 مليون يورو قبل أن يُخفض السعر إلى 11 مليون بعد بيع أحد المباني الفرعية.

ووفقًا للمصادر، يمتلك يامال القدرة المالية الكاملة لإتمام الصفقة، إذ وقّع في مايو الماضي عقدًا طويل الأمد مع نادي برشلونة حتى عام 2030، براتب سنوي يقارب 30 مليون يورو، إضافة إلى عائدات الرعاية والإعلانات التي جعلته واحدًا من أعلى اللاعبين الشباب أجرًا في العالم.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عامًا يخطط لإعادة تصميم القصر بما يتناسب مع أسلوب حياته العصري، مع احتمال انتقاله للإقامة فيه برفقة والدته، ليكون منزله العائلي الدائم في المدينة التي شهدت بداياته وتألقه الكروي.

هذه الخطوة، التي تجمع بين الرفاهية والرمزية، تعكس المكانة الاقتصادية والاجتماعية التي بات يتمتع بها يامال في وقت قياسي، لتتحول ملكية أحد أشهر قصور برشلونة من رمزٍ لحبٍ انتهى إلى عنوانٍ لبداية جديدة في حياة نجمٍ واعدٍ يكتب فصلاً جديداً من تاريخه داخل وخارج الملعب.

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
10:18

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني

رحيلٌ مبكر هزّ الوسط الفني اللبناني, فقد أُعلن اليوم عن وفاة الفنان الشاب بهاء خليل، ابن بلدة جبولية البقاعية، الذي غادر الحياة في ريعان شبابه، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا بين زملائه ومحبيه.

10:18

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني

رحيلٌ مبكر هزّ الوسط الفني اللبناني, فقد أُعلن اليوم عن وفاة الفنان الشاب بهاء خليل، ابن بلدة جبولية البقاعية، الذي غادر الحياة في ريعان شبابه، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا بين زملائه ومحبيه.

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية
09:09

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية

أثار الفنان السوري الشامي حالة من القلق بين محبيه بعد إعلانه المفاجئ عن ابتعاده المؤقت عن الساحة الفنية، موضحًا أنه يعيش فترة من الإرهاق الجسدي والنفسي ويحتاج إلى وقتٍ للراحة بعيدًا عن الضغوط الفنية والجولات الغنائية الأخيرة.

09:09

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية

أثار الفنان السوري الشامي حالة من القلق بين محبيه بعد إعلانه المفاجئ عن ابتعاده المؤقت عن الساحة الفنية، موضحًا أنه يعيش فترة من الإرهاق الجسدي والنفسي ويحتاج إلى وقتٍ للراحة بعيدًا عن الضغوط الفنية والجولات الغنائية الأخيرة.

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”
09:05

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”

أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان تفاعلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “كلام نواعم”، حيث عبّرت عن إعجابها الكبير بطريقة تربية طليقة زوجها، الممثل وسام فارس، لابنتهما ياسمين، مشددة على احترامها للعلاقة الإيجابية التي تجمعهما رغم الانفصال.

09:05

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”

أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان تفاعلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “كلام نواعم”، حيث عبّرت عن إعجابها الكبير بطريقة تربية طليقة زوجها، الممثل وسام فارس، لابنتهما ياسمين، مشددة على احترامها للعلاقة الإيجابية التي تجمعهما رغم الانفصال.

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
10:18
الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية
09:09
سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”
09:05
شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا
08:09

