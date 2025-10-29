الأخبار
كيم كارداشيان تطمئن جمهورها بعد اكتشاف تمدد بسيط في الأوعية الدموية الدماغية
كيم كارداشيان تطمئن جمهورها بعد اكتشاف تمدد بسيط في الأوعية الدموية الدماغية
كيم كارداشيان تطمئن جمهورها بعد اكتشاف تمدد بسيط في الأوعية الدموية الدماغية

فن

2025-10-29 | 07:01
كيم كارداشيان تطمئن جمهورها بعد اكتشاف تمدد بسيط في الأوعية الدموية الدماغية
كيم كارداشيان تطمئن جمهورها بعد اكتشاف تمدد بسيط في الأوعية الدموية الدماغية

طمأنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان جمهورها بعد الجدل الذي أثارته تصريحاتها الأخيرة بشأن حالتها الصحية، مؤكدة أن الفحوصات الطبية أثبتت أن التمدد الدماغي الذي أُصيبَت به بسيط وغير مقلق، وأنها تتمتع بصحة جيدة.

وفي مقابلة ضمن برنامج Good Morning America، أوضحت كيم أنها خضعت لسلسلة فحوصات دقيقة في مستشفى سيدارز سيناي في لوس أنجلوس، حيث تابعت حالتها مع فريق طبي متخصص. وقالت: "كل شيء يسير على ما يرام، وأنا بخير تمامًا." وأضافت أن الأطباء أكدوا أن التمدد بسيط ولا يشكّل أي خطر على حياتها.

وشددت كيم، البالغة من العمر 45 عامًا، على أهمية الوقاية والاهتمام بالصحة، مشيرة إلى أن التجربة ذكّرتها بقيمة الحياة اليومية، قائلة: "الصحة ثروة حقيقية، ويجب دائمًا توخي الحذر والاهتمام بأنفسنا."

وكانت كارداشيان قد كشفت للمرة الأولى عن تفاصيل حالتها خلال حلقة تمهيدية من الموسم السابع لبرنامجها الواقعي “The Kardashians”، حيث ظهرت الكاميرات وهي تخضع للتصوير بالرنين المغناطيسي، في مشهدٍ أثار قلق عائلتها ولا سيما شقيقتها كورتني كارداشيان. لكن نتائج الفحوصات اللاحقة أكدت أن التمدد طفيف ولا يستدعي القلق.

ويُذكر أن كيم كارداشيان تُعد من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم، إذ تمتلك حضورًا قويًا على وسائل التواصل الاجتماعي وتُعرف بنشاطها في مجالات الموضة والجمال وريادة الأعمال. ومع هذا التصريح الأخير، أرادت كيم توجيه رسالة إيجابية لجمهورها حول أهمية الفحوصات الدورية والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية، مؤكدة أن الوقاية أفضل من العلاج وأن الوعي الصحي لا يقلّ أهمية عن النجاح المهني.

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
10:18

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني

رحيلٌ مبكر هزّ الوسط الفني اللبناني, فقد أُعلن اليوم عن وفاة الفنان الشاب بهاء خليل، ابن بلدة جبولية البقاعية، الذي غادر الحياة في ريعان شبابه، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا بين زملائه ومحبيه.

10:18

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني

رحيلٌ مبكر هزّ الوسط الفني اللبناني, فقد أُعلن اليوم عن وفاة الفنان الشاب بهاء خليل، ابن بلدة جبولية البقاعية، الذي غادر الحياة في ريعان شبابه، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا بين زملائه ومحبيه.

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية
09:09

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية

أثار الفنان السوري الشامي حالة من القلق بين محبيه بعد إعلانه المفاجئ عن ابتعاده المؤقت عن الساحة الفنية، موضحًا أنه يعيش فترة من الإرهاق الجسدي والنفسي ويحتاج إلى وقتٍ للراحة بعيدًا عن الضغوط الفنية والجولات الغنائية الأخيرة.

09:09

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية

أثار الفنان السوري الشامي حالة من القلق بين محبيه بعد إعلانه المفاجئ عن ابتعاده المؤقت عن الساحة الفنية، موضحًا أنه يعيش فترة من الإرهاق الجسدي والنفسي ويحتاج إلى وقتٍ للراحة بعيدًا عن الضغوط الفنية والجولات الغنائية الأخيرة.

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”
09:05

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”

أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان تفاعلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “كلام نواعم”، حيث عبّرت عن إعجابها الكبير بطريقة تربية طليقة زوجها، الممثل وسام فارس، لابنتهما ياسمين، مشددة على احترامها للعلاقة الإيجابية التي تجمعهما رغم الانفصال.

09:05

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”

أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان تفاعلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “كلام نواعم”، حيث عبّرت عن إعجابها الكبير بطريقة تربية طليقة زوجها، الممثل وسام فارس، لابنتهما ياسمين، مشددة على احترامها للعلاقة الإيجابية التي تجمعهما رغم الانفصال.

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
10:18
الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية
09:09
سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”
09:05
شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا
08:09

