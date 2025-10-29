كيم كارداشيان تطمئن جمهورها بعد اكتشاف تمدد بسيط في الأوعية الدموية الدماغية

وفي مقابلة ضمن برنامج Good Morning America، أوضحت كيم أنها خضعت لسلسلة فحوصات دقيقة في مستشفى سيدارز سيناي في ، حيث تابعت حالتها مع فريق طبي متخصص. وقالت: "كل شيء يسير على ما يرام، وأنا بخير تمامًا." وأضافت أن الأطباء أكدوا أن التمدد بسيط ولا يشكّل أي خطر على حياتها.

وشددت كيم، البالغة من العمر 45 عامًا، على أهمية الوقاية والاهتمام بالصحة، مشيرة إلى أن التجربة ذكّرتها بقيمة الحياة اليومية، قائلة: "الصحة ثروة حقيقية، ويجب دائمًا توخي الحذر والاهتمام بأنفسنا."

وكانت كارداشيان قد كشفت للمرة الأولى عن تفاصيل حالتها خلال حلقة تمهيدية من الموسم السابع لبرنامجها الواقعي “The Kardashians”، حيث ظهرت الكاميرات وهي تخضع للتصوير بالرنين المغناطيسي، في مشهدٍ أثار قلق عائلتها ولا سيما شقيقتها كورتني كارداشيان. لكن نتائج الفحوصات اللاحقة أكدت أن التمدد طفيف ولا يستدعي القلق.

ويُذكر أن تُعد من أكثر الشخصيات المؤثرة في ، إذ تمتلك حضورًا قويًا على وسائل التواصل الاجتماعي وتُعرف بنشاطها في مجالات الموضة والجمال وريادة الأعمال. ومع هذا التصريح الأخير، أرادت كيم رسالة إيجابية لجمهورها حول أهمية الفحوصات الدورية والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية، مؤكدة أن الوقاية أفضل من العلاج وأن الوعي الصحي لا يقلّ أهمية عن النجاح المهني.