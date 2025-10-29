الأخبار
محمد سامي يرد على شائعات منعه من العمل: "كل ما يُقال غير صحيح"
محمد سامي يرد على شائعات منعه من العمل: "كل ما يُقال غير صحيح"
محمد سامي يرد على شائعات منعه من العمل: "كل ما يُقال غير صحيح"

فن

2025-10-29 | 06:50
محمد سامي يرد على شائعات منعه من العمل: "كل ما يُقال غير صحيح"
محمد سامي يرد على شائعات منعه من العمل: "كل ما يُقال غير صحيح"

حسم المخرج المصري محمد سامي الجدل الدائر خلال الأيام الماضية حول الشائعات التي تحدثت عن منعه من العمل أو مغادرته البلاد، مؤكدًا أن كل ما يُتداول في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وفي مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي ضمن برنامج "الصورة" على قناة النهار، أوضح سامي أنه فضّل الرد رسميًا على تلك الأخبار عبر بيان نشره في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توضيح الحقيقة ووقف موجة الإشاعات. وقال: "أنا لست ممنوعًا من أي شيء، وما قيل لا أساس له من الصحة."

وأكد سامي أن ما يثار من أخبار مغلوطة هدفه التشويش على مسيرته، مضيفًا أنه يواصل عمله بشكل طبيعي، وأن لديه مشاريع جديدة قيد التحضير. وكشف عن مشروعه القادم بعنوان "رد كليتي"، وهو عمل درامي جديد يحمل فكرة مختلفة وجريئة تجمع بين العمق الإنساني والتناول الفني الهادف، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل في كتابة السيناريو دون تحديد موعد التصوير أو العرض حتى الآن.

وأشار المخرج إلى أن فترة التوقف الماضية كانت فرصة لإعادة تقييم تجربته الفنية ومراجعة خطواته السابقة، قائلاً إن كل محطة في مسيرته شكّلت درسًا جديدًا في الإبداع والإصرار، مؤكدًا أن التطوير المستمر هو سرّ الاستمرارية في عالم الفن.

وختم سامي حديثه بتأكيد إيمانه بأن النجاح في الدراما لا يصنعه سوى الإخلاص، مضيفًا: "الجمهور يصدق العمل الصادق، وهذه النوعية من الدراما تتطلب جهدًا كبيرًا ودقة في التنفيذ."

بهذا التصريح، يكون محمد سامي قد وضع حدًا للشائعات المتداولة، مؤكدًا استمراره في نشاطه الفني واستعداده للعودة إلى الشاشة بعمل جديد يعكس نضوجًا فنيًا وتوجّهًا أكثر عمقًا نحو الدراما الإنسانية.

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
10:18

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية
09:09

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”
09:05

