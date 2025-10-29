محمد سامي يرد على شائعات منعه من العمل: "كل ما يُقال غير صحيح"

وفي مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي ضمن برنامج "الصورة" على النهار، أوضح سامي أنه فضّل الرد رسميًا على تلك عبر بيان نشره في حساباته على ، بهدف توضيح الحقيقة ووقف موجة الإشاعات. وقال: "أنا لست ممنوعًا من أي شيء، وما قيل لا أساس له من الصحة."

وأكد سامي أن ما يثار من مغلوطة هدفه التشويش على مسيرته، مضيفًا أنه يواصل عمله بشكل طبيعي، وأن لديه مشاريع قيد . وكشف عن مشروعه القادم بعنوان "رد كليتي"، وهو عمل درامي جديد يحمل فكرة مختلفة وجريئة تجمع بين العمق الإنساني والتناول الفني الهادف، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل في كتابة السيناريو دون تحديد موعد التصوير أو حتى الآن.

وأشار المخرج إلى أن فترة التوقف الماضية كانت فرصة لإعادة تقييم تجربته الفنية ومراجعة خطواته السابقة، قائلاً إن كل محطة في مسيرته شكّلت درسًا جديدًا في الإبداع والإصرار، مؤكدًا أن التطوير المستمر هو سرّ الاستمرارية في عالم الفن.

وختم سامي حديثه بتأكيد إيمانه بأن النجاح في الدراما لا يصنعه سوى الإخلاص، مضيفًا: "الجمهور يصدق العمل الصادق، وهذه النوعية من الدراما تتطلب جهدًا كبيرًا ودقة في التنفيذ."

بهذا التصريح، يكون قد وضع حدًا للشائعات المتداولة، مؤكدًا استمراره في نشاطه الفني واستعداده للعودة إلى الشاشة بعمل جديد يعكس نضوجًا فنيًا وتوجّهًا أكثر عمقًا نحو الدراما الإنسانية.