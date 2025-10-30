الأخبار
العالم يترقب حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وهل حسمت مشاركة شريهان؟
العالم يترقب حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وهل حسمت مشاركة شريهان؟
العالم يترقب حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وهل حسمت مشاركة شريهان؟

فن

2025-10-30 | 05:38
العالم يترقب حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وهل حسمت مشاركة شريهان؟
العالم يترقب حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وهل حسمت مشاركة شريهان؟

تشهد الساحة الفنية المصرية حالة من الترقب والتساؤلات حول المفاجأة الفنية المرتقبة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر يوم السبت الأول من نوفمبر، بعد إعلان الإعلامية لميس الحديدي عن مشاركة "فنانة كبيرة يحبها الجمهور وغابت عن الأضواء لفترة."

وسرعان ما تداول الجمهور ووسائل التواصل الاجتماعي أسماء عدد من الفنانات، لتتصدر عبلة كامل قوائم الترشيحات، وسط اشتياق كبير لعودتها إلى الأضواء. وظهرت على بعض الحسابات صور على "إنستغرام" زُعم أنها للفنانة أمام الأهرامات، إلا أن التحليلات أظهرت أن الصور مولّدة بالذكاء الاصطناعي ولا تعكس الواقع، ولم يصدر أي تأكيد رسمي من عبلة كامل أو إدارة المتحف بشأن مشاركتها.

في المقابل، تشير التوقعات بقوة إلى أن شيريهان ستكون نجمة الافتتاح، حيث نشرت مؤخراً صورة مع الأهرامات وعلّقت: "لو لم أكن مصريًّا، لوددت أن أكون مصريًّا". ويأتي ذلك بعد إشارات لميس الحديدي إلى مشاركة "فنانة قديرة يشتاق إليها الجمهور"، ما زاد من تكهنات حضور شيريهان في الحدث الفني الكبير.

يبقى الجمهور في حالة ترقب كبير لمعرفة هوية الفنانة المشاركة رسميًا في حفل الافتتاح، في حدث استثنائي يجمع بين الفن المصري العريق والإرث الحضاري للمتحف.

