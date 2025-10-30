العالم يترقب حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وهل حسمت مشاركة شريهان؟

وسرعان ما تداول الجمهور ووسائل التواصل الاجتماعي أسماء عدد من الفنانات، لتتصدر قوائم الترشيحات، وسط اشتياق كبير لعودتها إلى الأضواء. وظهرت على بعض الحسابات صور على " " زُعم أنها للفنانة أمام الأهرامات، إلا أن التحليلات أظهرت أن الصور مولّدة بالذكاء الاصطناعي ولا تعكس الواقع، ولم يصدر أي تأكيد رسمي من عبلة كامل أو إدارة المتحف بشأن مشاركتها.

في المقابل، تشير التوقعات بقوة إلى أن شيريهان ستكون نجمة الافتتاح، حيث نشرت مؤخراً صورة مع الأهرامات وعلّقت: "لو لم أكن مصريًّا، لوددت أن أكون مصريًّا". ويأتي ذلك بعد إشارات إلى مشاركة "فنانة قديرة يشتاق إليها الجمهور"، ما زاد من تكهنات حضور شيريهان في الفني الكبير.

يبقى الجمهور في ترقب كبير لمعرفة هوية الفنانة المشاركة رسميًا في ، في حدث استثنائي يجمع بين الفن المصري العريق والإرث الحضاري للمتحف.