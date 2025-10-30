وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح بعد سقوطهما ومطالبات بفتح تحقيق

الحادث المأسوي وقع خلال تصوير مشروع تابع لإحدى الشركات، حيث صعد المصوران إلى الرافعة لتوثيق المشاهد من ارتفاع عالٍ، قبل أن يفقدا توازنهما ويسقطا، وسط أنباء تفيد بعدم وجود وسائل حماية كافية في موقع العمل.
المصادر المقربة من فريق التصوير أكدت أن ماجد وكيرلس كانا قد عادا قبل أيام فقط من مدينة الجونة بعد مشاركتهما في تغطية فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، ليتوجها مباشرة إلى بورسعيد لتصوير مشروع جديد، قبل أن تتحول رحلتهما المهنية إلى مأساة.
زملاؤهما في الوسط الفني والإعلامي عبّروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم العميقة، وكتب عدد منهم كلمات وداع مؤثرة، مشيرين إلى أن الكاميرات والمعدات الخاصة بالمصورين لم يُعثر عليها حتى الآن.
المخرج المصري عمرو سلامة كان من أوائل المطالبين بفتح تحقيق عاجل، حيث كتب عبر منصة “إكس”: “تعازينا لكل محبي وأصدقاء المصور المحترم ماجد هلال. واقعة وفاته مخيفة وتستحق التوضيح والتحقيق، إزاي يُطلب منه يصور فوق ونش بدون حماية؟”.
وأكدت مصادر أمنية في بورسعيد أن النيابة العامة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، خصوصًا بعد ورود أنباء عن اختفاء المسؤولين عن الشركة التي استدعت المصورين فور وقوع الواقعة، وسط تساؤلات حول التزامها بإجراءات السلامة المهنية. وكان آخر ما كتبه ماجد هلال على حسابه الشخصي يعكس حبه لمهنته وتفاؤله بالمستقبل، إذ عبّر عن امتنانه لكل ما تعلمه خلال مشواره، قائلاً إنه “جاهز للسنوات القادمة بطاقة جديدة”. رحيل ماجد وكيرلس شكّل صدمة كبيرة للمجتمع الفني والإعلامي، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تشديد معايير الأمان في مواقع التصوير، خصوصًا تلك التي تتطلب العمل في أماكن مرتفعة أو بيئات خطرة