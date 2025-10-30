وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح بعد سقوطهما ومطالبات بفتح تحقيق

الحادث المأسوي وقع خلال تصوير مشروع تابع لإحدى الشركات، حيث صعد المصوران إلى الرافعة لتوثيق المشاهد من ارتفاع عالٍ، قبل أن يفقدا توازنهما ويسقطا، وسط أنباء تفيد بعدم وجود وسائل حماية كافية في موقع العمل.

المصادر المقربة من فريق التصوير أكدت أن ماجد وكيرلس كانا قد عادا قبل أيام فقط من مدينة الجونة بعد مشاركتهما في تغطية فعاليات الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، ليتوجها مباشرة إلى بورسعيد لتصوير مشروع جديد، قبل أن تتحول رحلتهما المهنية إلى مأساة.

زملاؤهما في الوسط الفني والإعلامي عبّروا عبر عن صدمتهم العميقة، وكتب عدد منهم كلمات وداع مؤثرة، مشيرين إلى أن الكاميرات والمعدات الخاصة بالمصورين لم يُعثر عليها حتى الآن.