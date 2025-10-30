​شون تافين دي جيفنشي وريث دار Givenchy يحتفل بزفاف أسطوري في باريس

امتد الاحتفال على مدى ثلاثة أيام، وجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية الراقية، بحضور شخصيات بارزة من عالم الأزياء والفن والمجتمع الراقي.

العروس داهي ، خريجة جامعة ماكغيل الكندية، بدأت قصة حبها مع شون عام 2018، وأعلنا خطوبتهما في قبل أن تختارا لتكون شاهدة على حفل زفافهما الكبير. ارتدت العروس فستانًا خالداً بلا حمالات من توقيع أندرو كوون مع طرحة طويلة وحذاء كريمي من Manolo Campari، مضيفة لمسة عاطفية بارتداء قلادة والدتها ولآلئ جدة العريس، بينما اختار العريس بدلة كلاسيكية أنيقة مستوحاة من الطابع الباريسي العصري.

بدأت الاحتفالات بعشاء فاخر في مطعم La Fontaine Gaillon، تلاه برانش ترحيبي في فندق Le 5 Particulier، واختتمت في قاعة دوفين كلير بمهرجان من الأناقة والموسيقى وزينة الورود البيضاء، لتجسد تجربة رومانسية وفاخرة لا تُنسى.