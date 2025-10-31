عادل إمام يتجوّل في المتحف المصري الكبير..صور مذهلة تشعل المنصّات

الصور التي صمّمها هواة ومبدعون عبر أدوات أظهرت “الزعيم” وهو يتجوّل بين المعروضات الأثرية، إلى جانب عدد من رموز الفن المصري مثل ونور الشريف، كما ظهر إلى جانبه في لقطات احتفالية تعكس روح الفن والحضارة .

المشهد الافتراضي أثار تفاعلاً واسعاً على المنصّات، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بدقّة الصور وواقعيتها، وانهالت التعليقات التي حملت دعوات طويلة العمر للفنان ، إلى جانب عبارات فخر واعتزاز بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر مطلع نوفمبر المقبل.

ويُعدّ المتحف المصري الكبير مشروعاً ثقافياً غير مسبوق، إذ يضم أكثر من مئة ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة للملك التي ستُعرض لأول مرة في مكان واحد. كما سيتيح المتحف للزوّار تجارب تفاعلية حديثة تشمل تقنيات الواقع المعزز والهولوغرام والعروض السمعية والبصرية، في تجربة تجمع بين المعرفة والإبهار.

ومن أبرز إنجازات للافتتاح نقل مركب الثانية للملك خوفو إلى قاعة المخصصة له داخل المتحف، في عملية وُصفت بأنها من أعقد عمليات النقل الأثري في ، لتكون بمثابة إعلان رسمي عن دخول مصر عصر المتاحف الذكية.