عادل إمام يتجوّل في المتحف المصري الكبير..صور مذهلة تشعل المنصّات
عادل إمام يتجوّل في المتحف المصري الكبير..صور مذهلة تشعل المنصّات
عادل إمام يتجوّل في المتحف المصري الكبير..صور مذهلة تشعل المنصّات

فن

2025-10-31 | 05:27
عادل إمام يتجوّل في المتحف المصري الكبير..صور مذهلة تشعل المنصّات
عادل إمام يتجوّل في المتحف المصري الكبير..صور مذهلة تشعل المنصّات

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بصورٍ لافتة تُظهر الفنان المصري عادل إمام داخل أروقة المتحف المصري الكبير، في مشاهد بدت واقعية إلى حدّ يصعب تصديقه، لكنها في الحقيقة من إنتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الصور التي صمّمها هواة ومبدعون عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أظهرت “الزعيم” وهو يتجوّل بين المعروضات الأثرية، إلى جانب عدد من رموز الفن المصري مثل إسعاد يونس ونور الشريف، كما ظهر إلى جانبه النجم العالمي محمد صلاح في لقطات احتفالية تعكس روح الفن والحضارة المصرية.

المشهد الافتراضي أثار تفاعلاً واسعاً على المنصّات، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بدقّة الصور وواقعيتها، وانهالت التعليقات التي حملت دعوات طويلة العمر للفنان عادل إمام، إلى جانب عبارات فخر واعتزاز بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر مطلع نوفمبر المقبل.

ويُعدّ المتحف المصري الكبير مشروعاً ثقافياً غير مسبوق، إذ يضم أكثر من مئة ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي ستُعرض لأول مرة في مكان واحد. كما سيتيح المتحف للزوّار تجارب تفاعلية حديثة تشمل تقنيات الواقع المعزز والهولوغرام والعروض السمعية والبصرية، في تجربة تجمع بين المعرفة والإبهار.

ومن أبرز إنجازات التحضير للافتتاح نقل مركب الشمس الثانية للملك خوفو إلى قاعة العرض المخصصة له داخل المتحف، في عملية وُصفت بأنها من أعقد عمليات النقل الأثري في العالم، لتكون بمثابة إعلان رسمي عن دخول مصر عصر المتاحف الذكية.

