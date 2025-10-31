بعد موقفه المحرج على المسرح..القبض على محمود العسيلي بسبب طالبة

ووفق التحريات الأمنية، بدأ الخلاف حين حاول كل طرف المرور أولاً بسيارته، ليتحوّل سريعاً إلى تراشق بالألفاظ أمام المارة، ما تسبب في تعطّل حركة السير وتجمهر المواطنين في المكان.

أوضحت أنه تم اقتياد الطرفين إلى لسماع أقوالهما واتخاذ الإجراءات القانونية، قبل أن تُحلّ المسألة ودّياً بعد التصالح وتهدئة الأجواء بينهما.

وفي سياقٍ آخر، كان العسيلي قد تعرّض مؤخراً لموقف محرج على المسرح خلال حفله في مدينة ، حين ألقى أحد الحاضرين كرة تحتوي على بودرة صفراء ارتطمت بوجهه، ما أدى إلى سقوط نظارته وإيقافه الغناء للحظات.

العسيلي طالب حينها الجمهور بالتزام الهدوء محذّراً من تكرار مثل هذه التصرفات، مؤكداً أنه سيضطر إلى إيقاف الحفل نهائياً في حال تكررت الحادثة.