دنيا عبد العزيز تثير الجدل بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنتها بزيادة وزن لافتة

فن

2025-11-01 | 05:32
أثارت الفنانة دنيا عبد العزيز تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بزيادة وزن ملحوظة خلال احتفالها بعيد ميلاد ابنتها جودي، والذي أُقيم وسط أجواء مفعمة بالفرح بحضور عدد من الفنانات، من بينهن الإعلامية بوسي شلبي، والراقصة دينا، والفنانة غادة نافع.

وشهد الحفل لحظات مليئة بالضحك والمودة، حرصت بوسي شلبي على توثيقها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، حيث نشرت مجموعة من المقاطع والصور التي جمعتها بعدد من النجمات في أجواء عائلية مبهجة.

وتداول الجمهور صور دنيا عبد العزيز على نطاق واسع، متسائلين عن سبب التغيّر الواضح في مظهرها ووزنها.

أعمال دنيا عبد العزيز الأخيرة
شاركت دنيا عبد العزيز في موسم رمضان الماضي من خلال الجزء الخامس من مسلسل "المداح" إلى جانب حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، وحنان سليمان، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.

أما على صعيد المسرح، فقد كان آخر ظهور لها في مسرحية "زقاق المدق" المأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، بمشاركة نخبة من الفنانين، ورؤية درامية وأشعار محمد الصواف، وإخراج واستعراضات عادل عبده.

