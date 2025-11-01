دنيا عبد العزيز تثير الجدل بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنتها بزيادة وزن لافتة

وشهد الحفل لحظات مليئة بالضحك والمودة، حرصت شلبي على توثيقها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، حيث نشرت مجموعة من المقاطع والصور التي جمعتها بعدد من النجمات في أجواء عائلية مبهجة.

وتداول الجمهور صور على نطاق واسع، متسائلين عن سبب التغيّر الواضح في مظهرها ووزنها.

أعمال دنيا عبد

شاركت دنيا عبد العزيز في موسم الماضي من خلال الجزء الخامس من مسلسل "المداح" إلى جانب ، هبة مجدي، ، وحنان سليمان، والعمل من إخراج سمير فرج.

أما على صعيد المسرح، فقد كان آخر ظهور لها في مسرحية "زقاق المدق" المأخوذة عن رواية الأديب العالمي محفوظ، بمشاركة نخبة من الفنانين، ورؤية درامية وأشعار الصواف، وإخراج واستعراضات عادل عبده.