بعد حكم البراءة.. استئناف جديد ضد شيرين عبد الوهاب في قضية السبّ والقذف

وقال المحامي في تصريحات صحافية إن موكله قرر على الحكم الصادر لصالح ، مؤكدًا أن تقرير البصمة الصوتية أثبت – بحسب قوله – تطابق صوت شيرين مع التسجيلات الصوتية التي تضمنت عبارات سبّ بحق موكله.

وأوضح أن التقرير المقدم إلى جهات التحقيق بمدينة الشيخ ، ضمن القضية رقم 2194 لسنة 2025، تضمن فحص فلاش ميموري يحوي تسجيلاً صوتيًا تم تفريغه في محضر من ثماني صفحات، وتبيّن من خلاله أن الصوت الوارد يعود إلى الفنانة ، فيما ورد اسم سرور في التسجيل باعتباره المجني عليه.

وأضاف المحامي أن المطربة – وفق التحقيقات – حاولت استخدام هاتف أثناء تسجيل العبارات محل الاتهام، إلا أن تقرير الخبراء أثبت أن الصوت المسجَّل يعود إليها.

وكانت المحكمة المختصة قد قضت مؤخرًا ببراءة شيرين من تهمة سبّ وقذف مدير حساباتها، على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق بإدارة صفحاتها الرسمية وكلمات السر الخاصة بها.