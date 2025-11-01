نداء شرارة تهدي شقيقها الراحل أغنية مؤثرة

حصدت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تكريماً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها، وذلك خلال احتفال رسمي أُقيم في العاصمة المصرية القاهرة، حيث نالت وسام شرف ودكتوراه فخرية تقديراً لمسيرتها الإعلامية الطويلة ونجاحاتها التي تجاوزت حدود لبنان لتصل إلى العالم العربي.
نشر الفنان اللبناني جورج خباز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة نادرة تعود إلى طفولته، مسترجعًا ذكريات صباه في الثمانينيات.
تحولت ليلة وداع بين الممثلة التركية سيفيم أردوغان وحبيبها السابق إلى قضية احتيال هزت الرأي العام في تركيا، بعد أن تعرّضت نجمة مسلسل “شراب التوت” لسرقة مبلغ كبير من حسابها المصرفي على يد شريكها السابق أكين.