50 ألف قطعة أثرية تروي أسرار الفراعنة.. والمتحف المصري الكبير بتكلفة مليار دولار يفتح أبوابه للعالم

يقع المتحف على هضبة الجيزة على بُعد كيلومترين فقط من الأهرامات، ويُعدّ أكبر متحف أثري في مخصص لحضارة واحدة، إذ يمتد على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع ليقدّم تجربة غير مسبوقة في عرض التاريخ المصري من عصور ما قبل الأسرات حتى نهاية اليوناني الروماني.

ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مراحل تطور الحضارة عبر آلاف السنين، من بينها 50 ألف قطعة نادرة مخصصة للفحص والدراسة والترميم داخل مركز الترميم الأكبر في ، الذي يمتد على مساحة تتجاوز أربعة آلاف متر مربع. أما قاعات الرئيسية، التي يبلغ عددها 12 قاعة، فتحتضن نحو 24 ألف قطعة معروضة ضمن المرحلة الأولى للافتتاح التجريبي.

ومن بين أبرز معروضات المتحف تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يتوسط البهو بارتفاع 11 مترًا ووزن يقارب 83 طنًا، ليشكّل أيقونة المتحف وأحد رموزه الأكثر شهرة. كما يضم المتحف مجموعة مذهلة من المومياوات، والمجوهرات الملكية، والأدوات الجنائزية، والنصوص المقدسة التي تكشف تفاصيل دقيقة عن حياة المصريين القدماء وعقائدهم وطقوسهم اليومية.

تعود فكرة إنشاء المتحف إلى بداية التسعينيات حين طرح الأسبق فاروق حسني فكرة بناء متحف ضخم يليق بحضارة مصر، بعد ملاحظة تكدّس القطع الأثرية في المتحف المصري بالتحرير. واستغرق إعداد الدراسات والتحضيرات نحو أربع سنوات، قبل أن يتم وضع حجر الأساس عام 2002 في موقعه الحالي المطل على الأهرامات.

مر المشروع بعدة مراحل إنشائية دقيقة شملت بناء مركز الترميم، ثم أعمال التسوية والتصميم، قبل أن يبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2012، ليتحوّل الحلم إلى صرح معماري مهيب يُجسّد التكامل بين العمارة الحديثة وروح الحضارة الفرعونية، حيث صُمّم على هيئة كتلة هندسية مائلة تستقبل أشعة من قمم الأهرامات الثلاثة.