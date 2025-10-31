مؤثر اردني شهير قرر انهاء حياة احد افراد عائلته "هذا القرار الصحيح" ! جدل عالي السقف داخل استديو الجديد

منذ اللحظات الأولى، بدت الحلقة مشحونة بالمشاعر، حيث افتتحت حوراني حديثها بالدموع وهي معاناتها مع المرض والتحديات النفسية التي واجهتها خلال مسيرتها، لتلامس كلماتها قلوب الحاضرين في الاستديو.

لاحقاً، فاجأ بشار عنيزات الجميع باعتراف مؤلم حين تحدث عن طفولته القاسية قائلاً: “انضربت بالشغل وأنا عمري تسع سنوات”، قبل أن يروي تجربة إنسانية صادمة حين اضطر لاتخاذ قرار قاسٍ بإنهاء حياة أحد أفراد عائلته المريض، واصفاً إياه بـ “القرار الصحيح” الذي ما زال يطارده شعورياً حتى ، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الاستديو وبين الجمهور المتابع للحلقة.

ولم تخلُ الحلقة من لحظات الدهشة أيضاً، إذ كشفت ديانا قادري عن نجاتها بأعجوبة من حادث طائرة كاد يودي بحياتها، في سردٍ مليء بالانفعال والتأثر. أما ختام الحلقة فكان مع الفنانة نداء شرارة التي واجهت منتقديها برد حازم قائلة: “الفن مرحلة، ويمكن تنتهي”، قبل أن ينكسر صوتها وتغالب دموعها أثناء حديثها عن شقيقها الراحل، مضيفة: “عند الموت ما في قوة”.

حلقة “المؤثر الحقيقي” هذه جمعت بين الصراحة، والجرأة، والعاطفة، وقدمت للمشاهدين صورة مختلفة عن المؤثرين بعيداً عن أضواء المنصات الرقمية، حيث المشاعر الحقيقية تطغى على الأرقام واللايكات، في واحدة من أكثر الحلقات الإنسانية تأثيراً على شاشة “الجديد”.