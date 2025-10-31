الأخبار
مؤثر اردني شهير قرر انهاء حياة احد افراد عائلته "هذا القرار الصحيح" ! جدل عالي السقف داخل استديو الجديد
مؤثر اردني شهير قرر انهاء حياة احد افراد عائلته "هذا القرار الصحيح" ! جدل عالي السقف داخل استديو الجديد

فن

2025-10-31 | 15:00
مؤثر اردني شهير قرر انهاء حياة احد افراد عائلته "هذا القرار الصحيح" ! جدل عالي السقف داخل استديو الجديد
مؤثر اردني شهير قرر انهاء حياة احد افراد عائلته "هذا القرار الصحيح" ! جدل عالي السقف داخل استديو الجديد

حلّ المؤثر الأردني بشار عنيزات ضيفاً في حلقة استثنائية من برنامج “المؤثر الحقيقي” الذي تقدمه الإعلامية ريما كركي على شاشة “الجديد”، إلى جانب الفنانة نداء شرارة وعدد من المؤثرين العرب، بينهم نانسي حوراني وديانا قادري، في حلقة وُصفت بأنها من أكثر الحلقات إثارة للجدل والعاطفة في الموسم.

منذ اللحظات الأولى، بدت الحلقة مشحونة بالمشاعر، حيث افتتحت نانسي حوراني حديثها بالدموع وهي تروي معاناتها مع المرض والتحديات النفسية التي واجهتها خلال مسيرتها، لتلامس كلماتها قلوب الحاضرين في الاستديو.

لاحقاً، فاجأ بشار عنيزات الجميع باعتراف مؤلم حين تحدث عن طفولته القاسية قائلاً: “انضربت بالشغل وأنا عمري تسع سنوات”، قبل أن يروي تجربة إنسانية صادمة حين اضطر لاتخاذ قرار قاسٍ بإنهاء حياة أحد أفراد عائلته المريض، واصفاً إياه بـ “القرار الصحيح” الذي ما زال يطارده شعورياً حتى اليوم، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الاستديو وبين الجمهور المتابع للحلقة.

ولم تخلُ الحلقة من لحظات الدهشة أيضاً، إذ كشفت ديانا قادري عن نجاتها بأعجوبة من حادث طائرة كاد يودي بحياتها، في سردٍ مليء بالانفعال والتأثر. أما ختام الحلقة فكان مع الفنانة الأردنية نداء شرارة التي واجهت منتقديها برد حازم قائلة: “الفن مرحلة، ويمكن تنتهي”، قبل أن ينكسر صوتها وتغالب دموعها أثناء حديثها عن شقيقها الراحل، مضيفة: “عند الموت ما في قوة”.

حلقة “المؤثر الحقيقي” هذه جمعت بين الصراحة، والجرأة، والعاطفة، وقدمت للمشاهدين صورة مختلفة عن المؤثرين بعيداً عن أضواء المنصات الرقمية، حيث المشاعر الحقيقية تطغى على الأرقام واللايكات، في واحدة من أكثر الحلقات الإنسانية تأثيراً على شاشة “الجديد”.

رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم
12:15

رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم

يستعد البوب ستار رامي عياش لطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت، وذلك بعد سنوات من الاحتفاظ بها.

12:15

رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم

يستعد البوب ستار رامي عياش لطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت، وذلك بعد سنوات من الاحتفاظ بها.

رامي عياش يكشف تفاصيل اغنيته الجديدة وشقيق بهاء خليل يتحدث عن وفاته
Play
10:32
Play

رامي عياش يكشف تفاصيل اغنيته الجديدة وشقيق بهاء خليل يتحدث عن وفاته

شهدت النشرة الفنية مساء أمس على قناة “الجديد” جملة من الأخبار التي تنوّعت بين الفن والمشاعر والوداع، حيث تصدّر الفنان رامي عياش فقرتها الرئيسية بكشفه عن كواليس أغنيته الجديدة “وبترحل”، التي تحمل طابعاً إنسانياً عميقاً وتتناول فقدان أحد أقرب أصدقائه.

10:32

رامي عياش يكشف تفاصيل اغنيته الجديدة وشقيق بهاء خليل يتحدث عن وفاته

شهدت النشرة الفنية مساء أمس على قناة “الجديد” جملة من الأخبار التي تنوّعت بين الفن والمشاعر والوداع، حيث تصدّر الفنان رامي عياش فقرتها الرئيسية بكشفه عن كواليس أغنيته الجديدة “وبترحل”، التي تحمل طابعاً إنسانياً عميقاً وتتناول فقدان أحد أقرب أصدقائه.

برد لاذع على منتقديها.. نداء شرارة توجه رسالة صارمة على الهواء "الفن مرحلة ويمكن تنتهي"..هل ستعتزل؟
09:15

برد لاذع على منتقديها.. نداء شرارة توجه رسالة صارمة على الهواء "الفن مرحلة ويمكن تنتهي"..هل ستعتزل؟

أثارت الفنانة الأردنية نداء شرارة موجة واسعة من الجدل بعد تصريحها الجريء خلال ظهورها في برنامج “المؤثر الحقيقي” مع الإعلامية ريما كركي على شاشة “الجديد”، حين وجّهت رسالة صارمة إلى منتقديها قائلة: “الفن مرحلة، ويمكن تنتهي”.

09:15

برد لاذع على منتقديها.. نداء شرارة توجه رسالة صارمة على الهواء "الفن مرحلة ويمكن تنتهي"..هل ستعتزل؟

أثارت الفنانة الأردنية نداء شرارة موجة واسعة من الجدل بعد تصريحها الجريء خلال ظهورها في برنامج “المؤثر الحقيقي” مع الإعلامية ريما كركي على شاشة “الجديد”، حين وجّهت رسالة صارمة إلى منتقديها قائلة: “الفن مرحلة، ويمكن تنتهي”.

رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "وبترحل" اليوم
12:15
رامي عياش يكشف تفاصيل اغنيته الجديدة وشقيق بهاء خليل يتحدث عن وفاته
10:32
برد لاذع على منتقديها.. نداء شرارة توجه رسالة صارمة على الهواء "الفن مرحلة ويمكن تنتهي"..هل ستعتزل؟
09:15
نجل ريم سامي في العناية المركزة بعد إصابة في الرأس... والعائلة تلتزم الصمت
05:57

