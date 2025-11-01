جورج خباز ينشر صورة نادرة لطفولته ويسترجع ذكريات الثمانينيات

وعلق خباز على الصورة قائلاً: "فوق العريشة سوا (ثمانينيات القرن الماضي)"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه ومحبي أعماله على .

حظيت الصورة بإعجاب كبير من الجمهور، حيث تجاوزت المشاهدات آلاف المشاهدات، وحصدت أكثر من 2000 إعجاب، فيما أعرب عدد كبير من المتابعين عن حبهم وتقديرهم للفنان، مشيدين بموهبته الفنية وإبداعه المستمر على مدار مسيرته.

يأتي هذا النشر ضمن سلسلة تفاعل مستمرة للفنان مع جمهوره، إذ يشارك بشكل لقطات وذكريات من مراحل مختلفة من حياته الفنية والشخصية، ما يعكس جانبًا إنسانيًا قريبًا من محبيه ويُظهر حبه للحياة والذكريات القديمة.

الصورة أيضًا أثارت موجة من التعليقات المرحة والمليئة بالحنين إلى طفولته، حيث شارك العديد من المتابعين قصصهم الخاصة من تلك الحقبة الزمنية، في تفاعل جماهيري يعكس مكانة الكبيرة في قلوب محبيه.