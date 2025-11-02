لامين يامال ينتقل إلى قصر بيكيه وشاكيرا بعد انفصاله عن نيكول

ووفقاً لتقارير إسبانية، فقد اختار يامال أن يبدأ مرحلة جديدة
في حياته بعيداً عن الأضواء العاطفية، مفضلاً مشاركة السكن مع مجموعة من أصدقائه المقربين الذين اختاروا بالفعل غرفهم داخل القصر
.
القصر الذي يُعد من أكثر العقارات فخامة في برشلونة
، تُقدّر قيمته بنحو 10 ملايين يورو
(40 مليون ريال
سعودي)، ويضم مساحات واسعة
، ومسبحاً فاخراً، وصالة رياضية، وحديقة كبيرة بإطلالة مميزة على المدينة.
ويمثل انتقال يامال إلى هذا القصر الذي ارتبط سابقاً باسم بيكيه
وشاكيرا رمزية خاصة، إذ يجمع بين الرفاهية والتاريخ الفني والرياضي في آنٍ واحد، في وقت يسعى فيه اللاعب الشاب إلى تثبيت مكانته كنجم صاعد في صفوف برشلونة والمنتخب الإسباني. وقد أثار الخبر تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي
بين من رأى في الخطوة بداية فصل جديد في حياة يامال، ومن اعتبرها إشارة إلى دخوله عالم النجومية الكاملة داخل وخارج الملاعب.