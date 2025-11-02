لامين يامال ينتقل إلى قصر بيكيه وشاكيرا بعد انفصاله عن نيكول

يتصدر النجم الإسباني الصاعد لامين يامال حديث الصحافة ومواقع التواصل بعد أن قرر الانتقال للإقامة في قصر جيرارد وشاكيرا الفخم في ، عقب انفصاله عن صديقته نيكول.



ووفقاً لتقارير إسبانية، فقد اختار يامال أن يبدأ مرحلة في حياته بعيداً عن الأضواء العاطفية، مفضلاً مشاركة السكن مع مجموعة من أصدقائه المقربين الذين اختاروا بالفعل غرفهم داخل .

القصر الذي يُعد من أكثر العقارات فخامة في ، تُقدّر قيمته بنحو 10 ملايين (40 مليون سعودي)، ويضم مساحات ، ومسبحاً فاخراً، وصالة رياضية، وحديقة كبيرة بإطلالة مميزة على المدينة.

ويمثل انتقال يامال إلى هذا القصر الذي ارتبط سابقاً وشاكيرا رمزية خاصة، إذ يجمع بين الرفاهية والتاريخ الفني والرياضي في آنٍ واحد، في وقت يسعى فيه اللاعب الشاب إلى تثبيت مكانته كنجم صاعد في صفوف برشلونة والمنتخب الإسباني. وقد أثار الخبر تفاعلاً كبيراً على بين من رأى في الخطوة بداية فصل جديد في حياة يامال، ومن اعتبرها إشارة إلى دخوله عالم النجومية الكاملة داخل وخارج الملاعب.