المؤثرة اللبنانية نانسي حوراني تكشف تفاصيل صداقتها مع بيسان إسماعيل

لا تزال وفاة المغنية التركية الشهيرة غُل توت تثير الجدل، بعدما كشفت صديقة مقربة من عائلة الراحلة، في إفادتها أمام النيابة، أنها تشك في أن الحادث لم يكن سقوطًا عرضيًا، بل قد تكون ابنة غُل متورطة في وفاتها.