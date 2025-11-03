ادعاءات تزعم زواج كينان سراً من الممثل أوغور يوجيل

عاد اسم النجم كينان أميرزالي ليتصدر بعد إعادة تداول شائعات قديمة تتحدث عن ميوله الجنسية، وزعمت بشكل غير مؤكد أنه تزوج سراً من الممثل التركي أوغور يوجيل.



وبحسب ما تم تداوله حينها على بعض المنصات، نسبت مصادر مجهولة تلك الادعاءات إلى علاقة عاطفية مزعومة بين النجمين، وصلت حد الزواج السري، ما أحدث ضجة بين جمهور كينان المعروف بشخصيته الهادئة وحرصه الشديد على خصوصية حياته الشخصية.

هذه الشائعات ليست ، إذ سبق أن انتشرت في السنوات الماضية، لكن كينان اختار تجاهلها آنذاك دون أي تعليق مباشر. ويُذكر أن الممثل متزوج حالياً من الفنانة سينام كوبال منذ عام 2016، وله منها طفلة واحدة.

وفي تصريح سابق، نفى كينان أميرزالي تلك المزاعم قائلاً: "انتشرت شائعات سيئة عني للغاية. عندما دخلت الوسط الفني كنت أخشى الظهور مع فتيات حتى لا يُقال عني ’ بوي‘، لكني لست مثلياً، ويوماً ما سأتزوج ويكون لدي أطفال".

تجدد تداول هذه الادعاءات القديمة أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين، بين من اعتبرها حملة تشويه متكررة، ومن رأى أن تجاهل كينان المتكرر لتلك الإشاعات يعكس ثقة الفنان بنفسه وابتعاده عن أي إعلامي.